Brynäs kompenserar publiken och juniorerna får chansen igen: "Synd att man inte får lira inför fansen"

Brynäs är borta från slutspel och behöver inte lägga vikt vid att åttondelsfinalerna skjuts upp till 24 mars.

Däremot ska serien färdigspelas – och det sker helt utan publik.

– En märklig känsla, säger tränaren Ove Molin som dessutom får laborera rejält för att få ihop fullt lag mot Örebro.

Brynäs meddelar att den som köpt biljett via nätet automatiskt kommer få tillbaka sina pengar. Har man däremot handlat via en återförsäljare får man komma in på Brynäs kansli för att få tillbaka pengarna.

De med säsongskort eller företagsbiljett kommer kontaktas av Brynäs för kompensation.

Men matchen ska spelas och hela förstakedjan är till exempel indisponibel i kväll. Anton Rödin är sedan tidigare skadad och nu har även Greg Scott och Nicklas Danielsson blivit sjuka, precis som Victor Söderström.

Den senare som hade planerat att åka till Arizona för spel i AHL-laget Tucson. Men det blir inte av med tanke på inreseförbudet till USA från och med fredag.

Alla återbud innebär att Brynäs får kasta in backen Josef Ingman som forward (!) ihop med Linus Ölund och 18-årige Abbe Broberg.

En Gävlekille med Sätra som moderklubb, men har också spelat i Strömsbro.

Broberg och även Sebastian Sundlöv debuterade ju i A-laget borta mot Oskarshamn. Nu får de tillsammans med backen William Alftberg spela igen.

Men ingen får komma och titta. Inte ens familjemedlemmar – jo, Sundlövs pappa Micke, sportchefen, får såklart vara på plats.

– Det känns ju lite trist såklart att det blivit så här. Men vi är å andra sidan inte vana att spela inför så mycket folk annars heller. Men det hade förstås varit roligare om fansen varit här, säger Abbe Borberg och Sebastian Sundlöv.

I april fyller Sundlöv 20 år. Han liksom Oscar Birgersson (också sjuk) samt William Alftberg blir därmed överåriga nästa säsong. Vilket betyder att de måste leta sig vidare i karriären – om det inte blir kontrakt med Brynäs såklart.

– Jag har inte tänkt så mycket på det än. Jag får ta det senare vad som händer nästa år, menar Sundlöv.

Övriga juniorspelare är under 20 år och blir kvar i Brynäs organisation.

Kvällens motståndare Örebro har för övrigt en hel del spelare borta i kväll också.

Förutom kompensation eller pengarna tillbaka meddelar Brynäs att man öppnat ett swishkonto för den symboliskt vill stötta med ett biljettköp.

Du swishar till nummer: 123 547 78 15

" Vi vill poängtera att föreningen inte har någon avsikt att driva kommersiell försäljning utifrån rådande pandemi som sköljer över världen och Sverige. Initiativet är endast för dig som önskar stödja föreningen ekonomiskt efter beslutet att tvingas spela utan publik", skriver Brynäs i ett pressmeddelande.

Matchen går som vanligt att följa via vår liverapportering här på tidningens sajt.

► Nedsläpp, Brynäs–Örebro torsdag 19.00

Så spelar Brynäs

Målvakter: Samuel Ersson/Joacim Eriksson

Backar:

Jonathan Sigalet – William Alftberg

Niclas Andersén – Marcus Björk

Alexander Lindelöf – Eric Norin

Kedjeformationer:

Jaedon Descheneau, Tomi Sallinen, John Persson.

Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Samuel Solem.

Abbe Broberg, Linus Ölund, Josef Ingman.

Alexander Ljungkrantz, Sebastian Sundlöv, Oskar Kvist.

Sjuka: Greg Scott, Nicklas Danielsson, Victor Söderström, Oscar Birgersson.

Skadade: Anton Rödin, Emil Molin, Jocke Rohdin, Daniel Mannberg, Marcus Ersson, Lukas Kilström, Samuel Asklöf.