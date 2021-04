Brynäs kvar i SHL – efter superdramatik i förlängning: "Så lättad!"

Femte kvalmatchen gick till förlängning efter 2–2 vid full tid.

5.29 in i förlängningen tryckte Oula Palve in pucken som gör att Brynäs spelar i SHL även nästa säsong.

– Jag är så lättad, sa en tagen lagkapten Anton Rödin direkt i C More efter avgörandet.