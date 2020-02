Brynäs kvitterade – men slarvade bort poängen direkt mot Djurgården: "Ska inte få hända"

Djurgården fortsätter att vinna på hemmaplan – och Brynäs fortsätter att förlora när man släpper in det första målet. Men en kort stund såg det ut att i alla fall bli poäng när Emil Molin kvitterade till 2–2.

Men 20 sekunder senare slarvade Brynäs framför eget mål och Djurgården kunde avgöra och vinna med 3–2.

– Det ska inte hända. Dom skickar in en missil rakt in framför vår kasse, suckar Ove Molin.