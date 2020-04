Brynäs nya analytiker – mannen som ska ge nycklarna till seger: "Vilka av alla siffror gör att vi vinner matcher?"

När Peter Andersson blev ny tränare för Brynäs tog han inte bara sitt pick och pack med sig från Malmö. Han packade även med sig analytikern Anthon Hansson.

Vem då tänker ni?

Så tänkte vi också. Vem är han? Vad gör han? Och var kommer han i från?

Sporten ringde upp Anthon med H och tog ett snack.

Det visar sig SHL har ett avtal med det Montrealbaserade AI-teknikföretaget Sportlogiq - som i sin tur erbjuder ett analyssystem med artificiell intelligens. Nåt som alla klubbar har tillgång till och som större delen av NHL också använder.

Så vad är det du gör?

– Via AI samlar systemet på sig X antal miljoner datapunkter per match. All information som kommer från det programmet ska tolkas, säger Hansson och fortsätter:

– Det jag gör är att jag tittar på vilka av alla dessa siffror som gör att vi vinner matcher och vad är det vi behöver uppnå för att skapa de förutsättningarna, rent krasst.

Om du skulle förklara för nån som kanske inte riktigt hänger med i allt det tekniska, hur låter det då?

– Man får en siffra från en match som ger mig och tränarstaben en bild där vi ser: "Aha, det här är nåt vi måste kika på". Man kan se var man har problem eller vad man gör bra.

– Efter det går man in och kollar på video och olika klipp för att se vad det är vi gör vi de situationerna. Statistiken ger en siffra men siffran i sig säger inte så mycket om vi inte kollar på video efteråt. Ett hjälpmedel för att rikta vilka delar vi ska titta på för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att kunna vinna matcher, säger Hansson.

Efter en match kan både tränare och spelare ha en känsla för vad som gått bra eller var som gått mindre bra.

– Det stämmer ofta, men inte alltid. Där är tanken att jag ska vara ett ramverk bakom för att stötta upp. Så när de har en känsla ska de kunna bekräfta den hos mig, eller så säger jag: näej, den bilden delar inte jag, när jag tittar på den.

Det är dock inte bara efter matcher han analyserar. Även under match kommer han ha någon sorts kontakt med båset. Men vilken är inte riktigt klart än.

– Sen kan det vara lite i periodpauser och så när man vill förändra nåt. Allt sånt kommer sätta sig när vi kommer upp till Gävle.

Än så länge bor han kvar med sambo och son nere i Malmö men någon gång i maj räknar familjen med att flytta till norr, även om han inte riktigt tycker att det är så långt norrut.

– Nej, vi har ju bott i Skellefteå tidigare. Så det här känns inte så jättelångt faktiskt. Haha. Från Skellefteå till Malmö är det 140 mil söderut. Gävle är nånstans mitt emellan och det kommer bli bra.

Själv är han född och uppvuxen i Kungsbacka utanför Göteborg där han även spelade hockey.

– Jag är målvakt från början men la av när jag var 19 och blev målvaktstränare i moderklubben Hanhals istället. Blev kvar där i fem i år och pluggade samtidigt tre år på Göteborgs universitet samtidigt (Sports coaching).

Efter utbildningen ringde Skellefteå AIK och undrade om Hansson ville bli målvaktsansvarig för juniorsidan där uppe. Vilket han ville. Sen följde ett år med Pantern i allsvenskan som målvaktstränare och videocoach innan han landade i Malmö som analytiker. Dock var han målvaktstränare i både Mörrum och Tyringe i hockeyettan samtidigt.

Nu väntar alltså nya äventyr i Brynäs IF.

– Jag har fått en jättebra bild av Sundlöv och den första kontakten vi hade. Det finns en rejäl revanschlusta som ligger och gror i klubben, säger Anthon Hansson.