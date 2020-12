Brynäs ordförande om krisläget: ”Hur långt tålamodet sträcker sig är svårt att säga”

Brynäs går in i december med färre poäng än i december ifjol. Då sparkades Magnus Sundquist på trettondagen. Nu har tre tränare fått sparken från Brynäs innan Peter Andersson togs in i organisationen.

Kan man sparka en tränare till? Hur ser förtroendet ut för Peter Andersson?

– Han måste få fullfölja sitt åtagande i det här, vi har gjort ett grundligt arbete i att ta reda på vad vi har sökt i tränaren. Sedan valde vi Peter och hans team och nu vill vi se dem jobba ihop sig.

– De har i många matcher spelat ganska bra men det har inte gett utdelning, det känner vi alla frustration kring. Men att i detta läge nu göra en förändring på tränarsidan är inte aktuellt. De måste få jobba med att försöka hitta de olika delar som fallerar, säger Lorenz.

Men hur mycket tålamod har ni?

– Just nu känns det alldeles fel att göra förändringar på ledarsidan med tanke på det vi har bakom oss. Vi har gjort tränarbyten mitt under säsong som inte heller blivit bra, vi vill inte hamna i den situationen igen. Vi vill inte ta några förhastade beslut utan nu måste de få jobba vidare med denna tränarkonstellation. Hur långt tålamodet sträcker sig är svårt att säga just nu.

Måste man inte göra något drastiskt av något slag eller vågar ni ha is i magen och lita på processen? Vad gör ni?

– Det är en kombination. Jag kan inte gå in i detaljer. Vi kanske snarare behöver förstärka vissa områden i och runt truppen. Att göra något spontant gynnar inte någon, vi måste stå med bägge fötterna på jorden och tänka på vad vi gör. Det är mycket som pressar föreningen väldigt hårt.

– Men vi måste tro på det vi gör. Det gäller alla i hela organisationen, inte minst laget. Jag har sett att de kryper ihop när de landar i ett nederlag. Alla jobbar med detta, man vill verkligen skapa förändring.

Hur då?

– De har en plan för hur de ska utveckla spelet och få ihop det. Tittar man i grunden har vi många tekniskt skickliga spelare, men de har inte fått ut all kraft.

Kan man plocka ner det här och prata om förtroende på spelarnivå? Ni har två stora profiler som kommit genom fansens värvning och en kapten som kritiseras mycket just nu, har de också fullt förtroende?

– Det är klart man går ner på spelarnivå. Allt som handlar om ledarskap handlar om att stötta och utveckla. Det är inte jag som hanterar sporten, styrelsen skapar förutsättningar för sporten och organisationen i övrigt för att förverkliga de idéer och tankar som finns för att utvecklas. Det gäller att följa upp och sätta planer, det utgår jag ifrån att de jobbar med i ledarteamet.

Men hur ser förtroendet ut för Michael Sundlöv som är ytterst ansvarig för de rekryteringar som gjorts och för er klubbchef Michael Campese?

– De har vårt fortsatta förtroende, vi har inte resonerat kring något annat. Campese har ansvar över hela organisationen och Sundlöv för sporten. Vi har avstämningar med dem om hur vi tycker att det fungerar. Det är en prövning hela tiden i detta läge. Sundlöv har en lång historia i Brynäs och sitter på mycket kunskap och historia.

Trots det har laget som han satt ihop inte presterat som det ska?

– Jag har inget att säga i negativ riktning kring någon av dem, båda gör det de ska göra men allt kan förändras. Vi alla vill se en stark trupp i Brynäs. Med tanke på hur saker och ting går till måste man titta på hur. Det jobbar vi med för fullt i olika utvärderingar.

Det är väldigt tudelat kring den organisation som Brynäs skapat. Vissa tycker att det är jättebra att ge gamla spelare med Brynäshjärta en roll i föreningen, andra tycker att det vore bättre med influenser utifrån. Vad tycker du?

– Jag tror att vi behöver ha in nytt blod, men samtidigt aldrig tappa det som är Brynäs och de som återvänder till Brynäs. Många visar oerhört stark lojalitet för klubbmärket, man måste hitta både och. Det finns väldigt många som har ambitioner för ishockeyn och Gävle och Brynäs när de återvänder till klubben.

Men har jag förstått dig rätt, att ni lärt er från tidigare år och försöker satsa långsiktigt och på kontinuitet gällande tränare, i stället för att sparka och börja om som tidigare?

– Ja, det tycker jag. Nånstans måste vi dra lärdom av våra erfarenheter, vi är inte alls nöjda med det som har varit och jobbar med att skapa förutsättningar för att hitta rätt spelare och tränare. Det känns väldigt trist att de inte får någon framgång här och nu trots att de har jobbat hårt.

Ni har gått ut och sagt att ni ska ta fyra SM-guld de kommande tio åren. I fjol såg det inte bra ut, när laget låg på en tolfte plats när säsongen avbröts och nu ligger ni sist. Målsättningen kritiseras hårt utefter de resultat ni presterar.

– Som med det mesta blir inte allt så som man tänkt sig, men självfallet jobbar vi vidare för att nå de målsättningar vi har.

Hur rannsakar du dig själv i det här?

– Det är klart man gör det. Vi tittar på det med en utgångspunkt att vi vill förändra. Jag gör detta för mitt Brynäshjärta och jag vill se till att vi lyfter oss vidare.

Ni har tidigare pratat om att det ligger budgetar för 0–500 och på sikt 2000 åskådare till matcherna. Nu är vi nere på noll. Hur påverkar det er?

– Det är otroligt trist att ha det på detta sätt, det slår väldigt hårt på föreningarna. Ishockeyn är en större publiksport, kommer inte publiken till arenan har vi inte de intäkter som vi behöver för att dra runt. Det är en väldigt svår situation.

Hur svår?

– Det finns all anledning att vara orolig. Vi kan få slut på pengarna, jag tror att vi kommer att landa i ett underskott på 35-40 miljoner. Och vi har ett eget kapital på 16 miljoner, det är mellanskillnaden som vi måste försöka jobba ihop i det glappet, det är vår utmaning. Vi kommer nog klara det nästa år och även ganska långt. Men vi måste börja jobba upp ett eget nytt kapital under kommande säsong.

Det stöd ni får från staten kompenserar väl inte fullt ut?

– Nej, stödet är välkommet men det är långt ifrån, vi måste jobba med att reducera kostnadssidan. Det är tråkigt att göra det och varsla, det andra är att försöka se hur vi kan lyckas få intäkter ändå. Det är väldigt svårt.

Kallar du det en ekonomisk kris för Brynäs IF?

– Det är klart att det är en kris när man ser att alla pengar man ska ha till annat flyter ut. Vi har jobbat hårt för ett eget kapital. För några år sedan låg vi på gränsen få sin elitlicens, då låg den på fyra miljoner och vi hade cirka fem miljoner i eget kapital. När vi gick ur säsongen ifjol hade vi 16 miljoner.

– Vi har jobbat stenhårt för att kunna göra det vi vill. Nu rinner allt det vi byggt upp oss ur händerna. Det är bra att vi har god likviditet så vi klarar av att möta den tuffa tiden, det blir en utmaning att klara av att betala hela säsongen ut, säger Jürgen Lorenz.