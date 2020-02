Brynäs tjeckiska superforward om showen, poängen och det oväntade extrajobbet: "Finns om det behövs hjälp"

Tjeckiskorna Denisa Krizova och Katerina Mrazova har tillsammans med Lara Stalder öst in poäng för Brynäs. Trion har på 36 matcher vräkt in 169 poäng tillsammans. Ett snitt på 4,69 poäng per match. Osannolika siffror.

– Oj, det är ju coolt. Jag visste inte att det var så mycket, säger en tredjedel av trion Denisa Krizova som själv svarade för 47 poäng (20+27) på 34 grundseriematcher.

Och medan de vräker in poäng ser det ut som att de har otroligt roligt när de är ute på isen. Det showas och man kan alltid se nåt litet extra när artisterna är inne.

– Det är inget jag tänker på. Det bara kommer naturligt när man är ute på isen. Sen är det klart man tränar lite extra på vissa saker. Men det är mest för att det är kul.

När hon inte spelar eller tränar så blir det ändå en hel del hockey. Om det inte krockar med egen match kollar hon alltid på herrarnas SHL-matcher.

– Jag älskar att kolla på hockey. Jag går nästan på alla hemmamatcher de spelar. Jag har till och med börjat hålla koll på alla brynäsare som spelar i NHL. Det är ju jättemånga, säger Krizova förvånat.

Inte ens när hon är ledig vill hon vara borta från hockeyn. Då kan det bli så att hon hoppar in extra som vaktmästare på rinken.

– Haha, ja och det är såå kul. Plus att det är skönt att göra nåt annat bara.

Men det är inte så att du kör ismaskinen?

– Nej, haha. Det får jag inte. Men jag HAR kört när jag var i USA. Då var jag också vaktis. Det var därför jag sa till här. Behöver ni hjälp så finns jag, typ, säger Krizova och rycker på axlarna.

Under åtta säsonger spelade Krizova hockey i USA. Först på college och sen ett år i NWHL med Boston Pride.

– Boston är verkligen en sportstad, då kom det mycket folk och tittade.

Snittet på Brynäs hemmamatcher ligger på 175 personer. Och även om det är en bråkdel av vad herrarna lockar tycker Krizova ändå att det är kul.

– Ja, de står där med sina flaggor och när vi spelar i Stockholm kommer det Brynäsfans där också. Kul att se!

Kvartsfinal två spelas direkt efter herrarnas match mot Frölunda. Förhoppningen är att några tappra ska stanna kvar och titta på ytterligare en match.

– Det är alltid roligt om det kommer folk. Men jag förstår även om man inte har tid att sitta i sju timmar på en hockeyrink.

Vid vinst är man klara för semifinal för första gången sedan 2012/13.

– Det är så klart vårt mål, men vi måste spela matchen först också. Förhoppningsvis är vi lediga på söndag, säger Denisa Krizova med ett litet leende.

Kvartsfinal 2 börjar 19.00 på lördag. En eventuell tredje kvartsfinal spelas på söndag 14.00 också i Gävle.

Fakta Denisa Krizova

Född: 3 november 1994, Tjeckien.

Längd/vikt: 165 cm/62 kg.

Klubbfattning: Vänster.

Matcher/poäng SDHL: 34/47 (20+27).