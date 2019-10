Brynäs tunga förlust mot jumbon – olycklig styrning i eget mål gav Växjö momentum

Efter en första period som varit helt jämn, möjligen med aningen fler rena chanser från Brynäs sida, kom Växjös 1–0 med dryga minuten kvar som ett tufft hugg.

Greg Scott åkte för en interference efter kamp med Brendan Shinnimin och Ilari Melart dundrade på från blå och gjorde sitt tredje mål sedan ankomsten till Växjö.

Men det hann aldrig deppas så mycket, för 1–1 hann komma innan periodpaus.

Emil Forslund jobbade kvar pucken som aldrig hann ur zon innan Tomi Sallinen fiskade upp den och öste på mot mål. Hans skott räddades av Viktor Andrén – men pucken for rakt upp i luften.

– Jag tror inte målvakten hann se var den tog vägen riktigt, konstaterade Sallinen i Cmore.

Sallinen hade dock koll, plockade pucken med sig runt buren och skickade in den köksvägen.

– Tiden hade jag inte koll på, men det var visst 1,1 sekund kvar, va, sa Sallinen med ett litet leende.

Visst var det det, och Brynäs fick med sig välförtjänta 1–1 in i omklädningsrummet efter första perioden.

– Extra skönt att då målet just innan vi ska gå till vila, sa Magnus Sundquist till Cmore.

Brynäs lyckades dock inte kapitalisera på det där sena målet. Istället fortsatte ställningskriget – och när Växjö fick ett nytt powerplay skickade Ilari Melart pucken smart in i slottet där Brendan Shinnimin snyggt styrde in den högt bakom Jocke Eriksson.

Det var Shinnimins första mål för säsongen.

Och Melart var inte klar än. Med dryga minuten skickade han in pucken mot mål från långt håll, och allt tycks gå Melarts väg just nu. Denna gång styrde den på Lukas Kilström och in.

– Jag försöker ha koll på Shinnimin och ska boxa ut honom. Pucken tar i magen på mig och in, sa olycklige Kilström till Cmore.

Tredje perioden hann knappt börja innan Jaedon Descheneau hamnade i utvisningsbåset efter en hög crosschecking på Ludvig Nilsson.

Brynäs klarade att stå emot den prövningen – men när Emil Pettersson utnyttjade att Niclas Lundgren slog knut på sig själv i egen zon och tryckte in 4–1 en stund senare var det godnatt.

Magnus Sundquists timeout gjorde ingen skillnad.

Växjö bröt en tre matcher lång förlusttrend och passerade dessutom Brynäs i tabellen.

– Vi är för ineffektiva. Det är svårt att vinna när man bara gör ett mål, säger Jacob Blomqvist till Cmore.

Matchens...

...byte: Det första. Långa. Spelet bara fortsatte och fortsatte. Det dröjde till 5.49 innan det blev spelavbrott. Några chanser skapades dock inte.

...tackling 1: Lukas Kilström levererade den i första perioden – på Daniel Mannberg. Ibland blir det lite hetsigt där ute, och snabbt går det. Ingen skada skedd dock.

...tackling 2: Eric Norin åkte på den i andra perioden – utdelad av före detta lagkamraten Ludvig Nilsson, som skickade Brynäsbacken rakt in i Växjös spelarbås.

Matchens tre stjärnor

Ilari Melart, Växjö

Har gjort fem mål på fyra matcher sedan han kom till Växjö. Det mesta går hans väg, vare sig han skjuter hårt (som han ju kan) eller löst. Två mål och en assist.

Tomi Sallinen, Brynäs

Bara sättet som han på egen hand gjorde 1–1-målet på ger honom en plats här. Påpassligt, fräckt – men tyvärr inte poänggivande.

Emil Pettersson, Växjö

Spelade 1+3 och är inne i ett verkligt poängstim just nu. Det fick alltså Brynäs erfara i allra högsta grad.

Matchfakta

Växjö–Brynäs 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (18.23) Ilari Melart (Richard Gynge, Emil Pettersson), spel fem mot fyra, 1–1 (19.59) Tomi Sallinen.

Andra perioden: 2–1 (6.23) Brendan Shinnimin (Ilari Melart, Emil Pettersson), spel fem mot fyra, 3–1 (18.57) Ilari Melart (Emil Pettersson, Tim Erixon).

Tredje perioden: 4–1 (4.36) Emil Pettersson (Martin Lundberg, Tim Erixon).

Utv, Växjö: 1x2 min. Brynäs: 3x2 min.

Skott: 34–32 (11–10, 12–16, 11–6).

Domare: Marcus Linde, Richard Magnusson.

Publik: 4 917.

Så spelade Brynäs

Målvakter: Joacim Eriksson (Samuel Ersson)

Backpar:

Jonathan Sigalet, Victor Söderström.

Eric Norin, Lukas Kilström.

Niclas Lundgren, Josef Ingman.

Sjunde back: Alexander Lindelöf.

Kedjor:

Anton Rödin, Greg Scott, Jaedon Descheneau.

Nicklas Danielsson, Linus Ölund, Adam Brodecki.

Emil Forslund, Tomi Sallinen, Lukas Zetterberg.

Jocke Rohdin, Jacob Blomqvist, Daniel Mannberg.

Extra: Johan Alcén.