Brynäs vände till seger – och kopplar greppet i ödeskvalet

HV71 började, kanske inte helt oväntat, aningen mer upptempo och det ledde till en tidig Brynäsutvisning också – må hända lite väl tuff, då John Nyberg råkade ut för en fasthållning.

HV pressade men Brynäs uppträdde disciplinerat i boxplay och höll emot.

Sedan följde en lång period av oordnat spel från bägge lagen – tills HV fick ännu en chans i powerplay i slutet av första sedan Emil Molin åkt för delaying the game.

Brynäs fortsatte att spela kompakt i boxplay, och Linus Ölund skapade faktiskt den bästa chansen när han gick loss i en kontring, tog in pucken själv, gick centralt och avslutade relativt vasst.

Ett av få skott som Brynäs sköt i första perioden.

Det mest dramatiska var egentligen att Emil Molin tvingades ut i omklädningsrummet i slutet efter att ha fått ett jack i hakan av en HV-klubba.

– Vi får två utvisningar som gör att dom får ta kommandot. Men vårt boxplay funkar bra, vi är där, täcker skott, sa backen Marcus Björk till C More i första paus.

Dryga sju minuter in på andra perioden skickade Fredrik Forsberg en puck mot mål från långt håll – och se, det räckte för att det skulle stå 1–0 till HV. Samuel Ersson såg pucken för sent och den svepte in i nätet bakom honom.

Lite typiskt då att Brynäs kvittering kom på liknande sätt. Chad Billins knäppte iväg pucken från blå i powerplay och pucken letade sig in.

Och ännu mer typiskt att 2–1 såg nästan lika ut. Chad Billins skickade en ispuck mot mål, och Emil Molin styrde den in med bara minuten kvar av andra perioden.

– Vi måste hålla oss lugna i tredje, sa Billins till C More i andra paus.

Josef Boumedienne hade också planen klar inför tredje:

– Lågriskspel i högriskområden... det låter bättre på engelska det där, sa han till C More.

Och det där lyckades till punkt och pricka i tredje. Brynäs höll emot allt som HV hade att komma med, Brynäs spelade lugnt – och Brynäs höll undan.

Matchens...

...avhyvling: Serverade Josef Boumedienne i C More-intervjun innan första nedsläpp sedan experten Niklas Wikegård kritiserat kedjan med Descheneau, Palve, Harper. "Jag skulle uppskatta om du inte nedvärderar mina spelare!" dundrade Boumedienne.

...comeback: Fredrik Forsberg, som inte fick spela match 1 men som var tillbaka i uppställningen och gjorde mål direkt.

Matchens tre brynäsare

Chad Billins, b. Gjorde det som man så gärna ser att han gör – tar initiativ med pucken offensivt. Låt vara att han skickade iväg två chansningar, men sånt resulterar ju ofta.

Emil Molin, f. Tog smällen, blödde, bytte tröja, blödde ännu mer – och styrde in 2–1-målet. Det är sånt som gör skillnad i såna här matcher.

Tom Hedberg, b. Har väl inte varit särskilt framstående tidigare under säsongen – men här gav han allt, spelade klokt, höll i pucken, försökte hela tiden spela gediget.

Kvalmatch 2:7

HV71–Brynäs 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)

Andra perioden: 1–0 (7.23) Fredrik Forsberg (Arttu Ilomäki, Didrik Strömberg), 1–1 (15.11) Chad Billins (Shane Harper, Oula Palve) spel fem mot fyra, 1–2 (19.22) Emil Molin (Chad Billins, Greg Scott).

Utv, HV: 3x2 min. Brynäs: 2x2 min.

Skott: 29–19 (9–3, 9–9, 11–7)

Domare: Mikael Nord, Linus Öhlund.

Publik: 0.