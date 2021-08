Brynäs vann Skoda Trophy efter nytt straffdrama – Bertilsson hjälte igen

Precis som i de tidigare matcherna i Skoda Trophy hamnade Brynäs i underläge också i finalen mot Linköping. Men för tredje matchen i rad lyckades man hämta upp ett underläge.

Och det blev seger i matchen och turneringen sedan Simon Bertilsson återigen satt dit en riktigt läcker straff.

Den här gången fixade Brynäs förlängning trots till synes hopplösa 0–2 i slutminuterna. Men Brynäs verkar vara ett gäng som inte ger sig i första taget.

Först skickade try out-backen Anton Mylläri snyggt in 1–2 och kort därefter med bara drygt en och en halv minut kvar blev Tomi Sallinen ensam framför Marcus Högberg i Linköpingsmålet och lyfte in 2–2.

I början av förlängningen glömde Brynäs bort att det är tre mot tre som gäller och drabbades av en utvisning och LHC fick spela fyra mot tre. Men Brynässpelarna offrade sig hämningslöst och Greg Scott täckte ett par hårda skott förtjänstfullt.

Förlängningen slutade mållös och straffar fick avgöra. Där inledde Simon Bertilsson med att återigen sätta pucken riktigt läckert, precis som han gjorde mot Malmö i torsdags.

Och det var bara "Berra" som hittade rätt. Brynäs målvakt Veini Vehviläinen räddade alla tre från Linköping. Markus Ljungh, Brian Gibbons och Broc Little gick alla lottlösa.

För Brynäs missade Anton Rödin och Noel Gunler, men det gjorde ju inget då Bertilsson fixade vinsten.

Spelmässigt fick dock Brynäs det aldrig riktigt att stämma i finalmatchen av Skoda Trophy.

Visserligen började Brynäs matchen bäst men fick ingen utdelning av det spelövertaget. När Linköping stack upp och Markus Ljungh styrde in pucken till 1–0 tappade Brynäs kommandot i matchen.

Linköping kunde mest åka omkring och kontrollera matchbilden – och efter 2–0 fick laget flera chanser att punktera tillställningen men oskärpa och en bra Veini Vehviläinen i Brynäskassen höll siffrorna nere.

Sedan kom alltså två sena mål, det sista i spel sex mot fem, och förlängningen blev sedan mållös och straffar fick avgöra.

Detta var tredje året på raken Brynäs spelade Skoda Trophy i Södertälje. För två år sedan vann man turneringen och prissumman på 101 000 kronor. I fjol blev Brynäs trea efter att ha besegrat Leksand i bronsmatchen.

Nu gick man till final efter en poäng mot Malmö och sedan 4–1 mot Västerås som gav gruppseger. SHL-kollegan Linköping tog sig till final via segrar mot Södertälje och Djurgården

Matchens räddning

Den stod Veini Vehviläinen för. Med drygt 20 sekunder kvar av andra perioden såg det ut att komma ett givet 2–0-mål för Linköping och 17-åringen Filip Bystedt. Men den gode Veinis sidledsförflyttning förnekade tonåringen måljublet.

Matchens saknade

Oula Palve spelade inte mot sin gamla klubb, Linköping. Brynäs själva ville inte gå ut med orsaken, men enligt vad Sporten erfar handlar det om en lättare skada och Palve stod över som en säkerhetsåtgärd. Däremot informerade sportchef Johan Alcén att backen Kristofer Berglund, som fick matchstraff mot Malmö i torsdags, fick tre matchers avstängning för den huvudtacklingen och är därmed också avstängd i nästa träningsmatch borta mot Örebro på torsdag. Brynäs har sedan Timrå (b) nästa söndag i genrepet.

Matchens tre Brynäsare

Chay Genoway

Följsam och skridskoskicklig är han Brynäs nya back. Vågar han bara ta för sig ännu mer och bryta mönstret ännu oftare kommer han bli en attraktion i vinter,

Veini Vehviläinen

Räddade Brynäs kvar i matchen och såg också till att ge laget chansen på slutet när LHC fick flera lägen. I straffläggningen tog han

Simon Bertilsson

Offrade sig som alltid och bjöd återigen, precis som mot Malmö i torsdags, på en läcker straff.

Matchfakta final Skoda Trophy

Linköping HC–Brynäs IF 2–3 e str (1–0, 0–0, 1–2, 0–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (14.55) Markus Ljungh (Max Lindroth, Jesper Pettersson).

Andra perioden: –.

Tredje perioden: 2–0 (7.04) Broc Little, 2–1 (13,50) Anton Mylläri (Noel Gunler), 2–2 (18.23) Tomi Sallinen (Adam Pettersson), spel sex mot fem.

Fjärde perioden: –

Avgörande straffmål: Simon Bertilsson.

Utv, LHC: 2x2 min, BIF: 4x2 min.

Skott: 24–21 (9–6, 8–6, 5–8, 2–2).

Domare: Mikael Sjöqvist, Andreas Magnusson.

Publik: 200.

Här är Brynäs lag i finalen mot Linköping

Målvakter: Veini Vehviläinen (Viktor Andrén).

Förstafemman: Chay Genoway, Marcus Björk - Noel Gunler, Greg Scott, Emil Molin.

Andrafemman: Simon Bertilsson, Tom Hedberg - Anton Rödin, Oscar Birgersson, Tomi Sallinen.

Tredjefemman: Anton Mylläri, Julius Bergman - Oskar Eklind, Adam Pettersson, Oskar Kvist.

Fjärdekedjan: Nicklas Danielsson, Linus Ölund, Daniel Mannberg.

Extraback: John Nyberg.

Spelade ej: Oula Palve, Kristofer Berglund, Nick Olesen, Alexander Ljungkrantz

Bronsmatch: Djurgården–Västerås 4–3

Match om femte plats: Malmö–Södertälje 4–2.