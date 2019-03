Ayda och Flora drabbades av leukemi: "Det är som en skräckfilm utan slut"

Nästa lördag den 30 mars ska hon och Floras mamma Jenny Glumoff tillsammans med andra familjemedlemmar cykla i arrangemanget Spin for Hope för att samla in pengar till Barncancerfonden. Varje spinningcykel används under tolv timmar och det kostar mellan 1 500 kronor och det dubbla att vara med. Alla pengar går till Barncancerfonden. Redan är målet på 30 000 kronor i Gävle uppnått.

Ayla och Flora är två påhittiga busfrön. När de vuxna pratat färdigt vid köksbordet och det är dags för fotografering har de svårt att sitta stilla och inte göra grimaser. Det finns förstås betydligt roligare saker att göra än att posera framför en kameralins.

Ayla avslutade sin behandling mot leukemi förra sommaren. Flora har drygt sju månader kvar av sin. Nu får hon cellgifter i tablettform. Ända fram till flickorna blir myndiga kommer de att gå på regelbundna kontroller.

- Jag visste inget innan och jag vet inget nu. Att underbygga ångesten inför framtiden är bara att slösa bort tid. Vi har en jobbig period bakom oss, men nu när situationen är under kontroll är det bara champagne och klackarna i taket som gäller, säger Jenny Glumoff.

- Ibland har jag svårt att tro att livet vill mig väl. Cancer är en oinbjuden gäst, men ska inte få styra våra liv. Jag kan tänka på oron ibland men får inte fastna i tanken, säger Amanda Fridholm.

Hennes Ayla fick sin diagnos 1 december 2015. ”Hon bara skriker”, sa personalen på förskolan. Kanske kunde det vara öroninflammation, men när Amanda påpekade att Ayla hade ont i benen besannades det värsta. De första cellgifterna sprutades direkt in i benmärgen där blodet skapas. Efter två veckor började hon tappa sitt hår. Amanda åt inget på 24 dagar och tillbringade så mycket tid på Akademiska i Uppsala att hon frågade personalen om det var aktuellt att göra en adressändring.

- Tänk dig en situation när du plötsligt blir jätterädd. Den känslan är en konstant följeslagare hela tiden, som en skräckfilm utan slut, säger Amanda Fridholm.

Flora fick sin diagnos, akut lymfatisk leukemi, i maj 2017 efter att ha dragits med en långvarig influensa. Det första blodprovet gav ett sådant utslag att personalen trodde att det var fel på maskinen, berättar hennes mamma Jenny Glumoff.

- Cellgifterna bryter ner kroppen så långt det är möjligt utan att organen dör. I Floras fall påverkades hennes skelett, hon fick sitta i rullstol. Men nu kan hon både gå och springa. Det är sådana positiva jämförelser man får göra, säger Jenny Glumoff.

- Jag ordnar kalas varje gång det hänt något bra, säger Amanda Fridholm. Som när Ayla fick bältros och inte vattkoppor som jag var livrädd att hon skulle få. Ät vad du vill! Det blev ännu en anledning att fira.

Det är viktigt att tillåta sig att njuta mitt i rädslan. Att uppskatta att någon hängt en påse med mat på dörrhandtaget när man kommer hem från sjukhuset. Amanda Fridholm säger att hon blev överraskad när hon helt plötsligt åter kunde skratta hejdlöst åt något roligt. En snorig näsa behöver inte heller betyda att mamma är ledsen igen.

- Det är svårt att fatta vad barncancer är och hur det påverkar. Tänk alla sjuka barn man stött ihop med på sjukhuset. Visst har det man varit med om gjort att lite av sin naivitet, sin oskuld, gått förlorad, säger Jenny Glumoff.

Fakta: Spin for Hope

Vad: Nordens största event för att samla in pengar till Barncancerfonde. Årets mål 6 miljoner kronor. Lag på upp till tolv personer håller i gång en spinningcykel i tolv timmar. Lagavgift 1 500 kronor. Guldcykel 3 000 kronor. Tionde året i Sverige, fjärde i Gävle.

Var: Bland annat Actic Gym, Friskis & Svettis.

När: Lördagen den 30 mars.

Fakta: Barncancer

I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i någon form av barncancer.

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i drygt 30 år med att fler ska överleva klarar sig i dag cirka 80 procent av barnen.

Leukemi karakteriseras av okontrollerad tillväxt av omogna förstadier till blodkroppar i benmärgen.

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi och utgör cirka 90 procent av alla leukemifall.

Källa: Barncancerfonden.