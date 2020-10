Brynäsbacken om trista trenden – och uttagningen till landslaget: "Känts upp och ned"

Under måndagen tog Johan Garpenlöv ut den trupp som nästa vecka åker på Karjala Tournament i Finland.

Med i truppen fanns både Samuel Ersson och Linus Ölund, och på tisdagen meddelade Tre Kronor att ytterligare en Brynässpelare får hänga med: John Nyberg.

När Sporten träffar honom på onsdagen under Brynäs träning, är det med en sur förlust i baken han kommenterar landslagsbeskedet.

– Såklart kul att få chansen i landslaget, sen så för min egen del har det väl känts lite upp och ned, men jag tror hela laget känner lite samma. Vi spelar riktigt bra i vissa perioder, men sedan är lägstanivån lite för låg och det är något vi måste rätta till.

Så inga direkta plåster på såren efter 0–3 mot Örebro att bli uttagen till Tre Kronor?

– Det är ju såklart kul för min egen del så, men... vi har förlorat tre matcher i rad nu och det känns inte bra.

Matchen mot Leksand ställdes under onsdagen in, och laget får istället köra ett träningspass på torsdagen. Senare under onsdagen kom också beskedet att matchen mot Djurgården ställs in.

Tror du att det BLIR någon Karjalaturnering över huvud taget?

– Ja... man får ju räkna med att det blir, man kan ju inte gå runt och tro saker. Man får ju räkna med att det blir, men man vet ju inte i de här tiderna.

24-årige Nyberg har flera år på seniornivå bakom sig, och har tidigare spelat i både IK Oskarshamn och Mora IK i Hockeyallsvenskan, samt gjort två säsonger i Frölunda, där han säsongen 17/18 var assisterande kapten.

De senaste två åren har backen spenderat i Nordamerika och spelade då i Texas Stars och senare Wilkes-Barre/Scranton i AHL. Men någon större förändring har han inte märkt av på SHL medan han varit borta.

– Nej, inte speciellt mycket. Det är ju hårt jobb som krävs i den här ligan, och jag tror att det är den mest hårtjobbande ligan i världen om man ser på att backchecka och allt sånt.

Fakta/Tre Kronors matcher i Helsingfors

Tor 5 nov: Sverige–Tjeckien 13.30

Lör 7 nov: Sverige–Ryssland 12.30

Sön 8 nov: Sverige–Finland 16.30

Fakta/Tre Kronors trupp i Karjala

Målvakter: 30. Samuel Ersson, 41. Niklas Rubin

Backar: 5. Gustav Backström 6. Mattias Norlinder 8. John Nyberg 13. Niklas Hansson 27. Nils Lundkvist 58. Jesper Sellgren 73. Adam Ollas Mattsson 94. Joel Persson

Forwards: 12. Max Friberg 23. Lias Andersson 24. Andreas Wingerli 28. Jesper Frödén 29. Pontus Holmberg 33. Michael Lindqvist 36. Linus Ölund 48. Jonathan Berggren 51. Emil Sylvegård 54. Jonathan Dahlén 57. Anton Wedin 67. Leon Bristedt 70. Jacob Nilsson 72. Daniel Zaar.