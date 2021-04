Brynäsbackens kritik mot SHL: ”Många saker hade kunnat skötas smidigare”

Kristofer Berglund har avslutat sin första säsong i Brynäs. Ett år med både upp- och nedgångar.

– Såklart skönt att vi kunde ordna upp det. Och jag håller med när du säger att jag själv spelade upp mig under säsongen. Jag tycker i alla fall att det efter jul gick hyfsat för mig. I höstas hade jag en period när jag inte fick spela så mycket. Men jag har fått vara skadefri och känner mig faktiskt bättre i kroppen nu än för fem år sedan.

Samtidigt skänker Kristofer Berglund en tanke åt sin gamla klubb, HV71, som han vann SM-guld med mot just Brynäs för fyra år sedan, och lämnade för bara två år sedan.

– Jag har spelat med många i HV som målvakten Gunnarsson, Didrik Strömberg, Filip Sandberg, Önerud, Törngren, Emil Johansson med flera. Så det var bra många som jag känner väl i deras lag.

Berglund tillbringade totalt fem säsonger i HV – och har tidigare beskrivit det som sin kanske bästa tid i hockeykarriären.

Och han tycker också att säsongen som präglats av coronaviruset borde ha inneburit att inget lag skulle ha flyttats ned.

– Jag kan tycka att det blev en bortkastad säsong med tanke på förutsättningarna. SHL gjorde flera fel. Ett lag hade kunnat flyttas upp och sedan kunde man ha återställt det senare. Men många klubbar var nog lite för rädda om tv-pengarna och vill inte dela med sig till ytterligare ett lag.

Kristofer Berglund menar att det inte kändes som pandemin riktigt togs på allvar.

– Alla klubbar drabbades mer eller mindre och flera spelare, även hos oss i Brynäs, hade problem att komma tillbaka efter att ha varit sjuka. Inte minst med lungor och återhämtning.

– Jag tycker att många saker hade kunnat skötas smidigare, som resor och spelscheman. Att man inte behövt bo på hotell och blanda sig med andra personer och så vidare.

Just nu rullar i alla fall slutspelet på utan coronaavbrott. Men däremot har Kristofer Berglunds moderklubb Björklöven fått in stor smitta i laget, mitt under finalserien mot Timrå om vilket lag som går upp i SHL.

– Ja, du ser. Jag vet inte hur dom ska få ihop det där riktigt. Men visst vore det roligt för hockeysverige om mitt gamla Löven gick upp igen. Skulle vara kul att se vad sportchefen Per Kenttä kan göra med en större budget.

Han har inte ringt och försökt att få hem dig?

– Nej, jag har ju kontrakt med Brynäs ett år till så det har han inte.

Vad säger du förresten själv om det sätt ni klarade kvalet på och det hastiga tränarbytet?

– Vi hade kanske klarat det ändå, det vet man inte. Men visst, vi fick in en skön stämning i laget med Boumedienne och Ekman. Så det blev inte sämre i varje fall.

Vad var det främst dom gjorde som räddade er?

– Vissa spelare får ny energi när det kommer in nya tränare, andra förstår allvaret i det hela. Vi ändrade spelet litegrann och gick tillbaka till mer basic, ABC-hockey. Men å andra sidan var det dom två sämsta lagen i serien som möttes, det var inte direkt Rögle vi skulle ut och hålla pucken mot om man säger så.

Men nu står ni utan både sportchef och tränare, hur är det?

– Just nu är det ingen fara. Vi har gott om spelare så det är inte ett helt nytt lag som ska in. Så det är ingen panik med det, menar Kristofer Berglund.

Fakta

Spelare med ett år kvar på kontraktet

Målvakt: Viktor Andrén, 27 år.

Backar: Kristofer Berglund, 32 år, Marcus Björk, 23 år, Tom Hedberg, 21 år, John Nyberg, 24 år.

Forwards: Johan Alcén, 33 år, Patrik Berglund, 32 år, Nicklas Danielsson, 36 år, Noel Gunler, 19 år, Oskar Kvist, 19 år, Daniel Mannberg, 28 år, Emil Molin, 28 år, Adam Pettersson, 29 år, Greg Scott, 32 år.

Spelare med två år kvar på kontraktet

Linus Ölund, 23 år center.

Spelare med tre år kvar på kontraktet

Simon Bertilsson, 30 år, back, Anton Rödin, 30 år, forward.

Spelare med utgående kontrakt:

Samuel Ersson, 21 år målvakt, Niclas Andersén, 33 år, back, Chad Billins, 31 år, back, Josef Ingman, 26 år, back, Oscar Birgersson, 21 år center/forward, Jaedon Descheneau, 26 år, forward, Shane Harper, 32 år, forward, John Persson, 28 år, forward, Tomi Sallinen, 32 år, center, Oula Palve, 29 år, center/forward.