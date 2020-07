Brynäsmålvaktens sommarhobby – hjälper till på läromästarens camp hemma i Falun: "Pecka har betytt jättemycket"

Sedan i slutet av juni har Falu IF arrangerat hockeyläger på Lugnet och vecka 29 och 30 har vikts åt målvakterna. Drygt 20 unga burväktare per vecka har deltagit i lägret, under ledning av Brynäs förre målvaktstränare Pecka Alcén och landslagsmålvakten Sara Grahn.

Grahn, som nu spelar Luleå, jobbade med Alcén under åtta säsonger i Brynäs. Och hon är inte den enda av Pecka Alcéns adepter från Brynäs som är med och jobbar på lägret. Här finns namn som Felix Sandström, Joacim Eriksson och – inte minst – Samuel Ersson, Falukillen som under fyra juniorår med Alcén i Brynäs utvecklades till en elitmålvakt.

– Jag gick ju från Falun, som är en liten klubb, och fick chansen i Brynäs. Det var Pecka som plockade in mig och jag tog väldigt stora steg där och fick chansen att gå till allsvenskan sen, efter fyra år i Brynäs. Träningen med Pecka har betytt jättemycket så klart, det är svårt att sätta fingret på det, för det är allt möjligt. Hans tankar och filosofi om målvaktsspel har präglat hur jag spelar, säger han.

Vad kan du dela med dig av till de unga målvakterna som är här?

– Det här med Pecka är mycket en attityd, hur du måste jobba och köra. Och jag är väl här för att vara den där seniorspelaren som kommer och trycker på. Jag vet själv att det sätter spår, jag har ju varit med om det när jag var yngre. Det sätter standarden för att man måste köra.

Målvakterna på campen kommer från hela landet, men ett par av dem – 17-årige Alfred Svensson och 14-årige Lucas Byström – är från Falu IF. Och för dem är det inget unikt att träna med Pecka Alcén.

– Vi har haft förmånen att få ha Pecka här var 14:e dag eller en gång i veckan under säsongen för att jobba med våra målvakter. Vi har skapat den kontakten sakta men säkert, vi har erbjudit det här med målvaktscampen och han bor ju i Sandviken så det är inte så långt bort. Och nu i sommar har han varit här nästan varje söndag och kört med fem, sex målvakter, berättar Jerker Johansson, som är en av de ansvariga för lägret från klubbens sida.

Jerker Johansson förklarar att klubbens målvakter gjort tydliga framsteg under Alcéns överinseende och får medhåll av den unga FIF-duon på lägret.

– Det är bra, för vi har ju ingen målvaktstränare här, säger Lucas Byström.

– Det är lätt hänt att man tränar och tränar och skaffar sig dåliga vanor, då är det bra att Pecka kommer kontinuerligt och rättar till lite, säger Alfred Svensson, som tycker att lägerveckan i Lugnet har varit bra.

– Det är jättekul att vara här och jag tycker att det är jättebra träning. Pecka är duktig, han har fått fram många målvakter och kan sin grej. Man får ut mycket av att vara här.

Hur är det att träna med Samuel Ersson, då?

– Det är kul att att han är här, och att kolla på honom och se hur han gör, säger Lucas Byström.

– Det är ju många bra målvakter som har varit här och man lär sig mycket av att se hur de rör sig och allting, säger Alfred Svensson.

Samuel Ersson själv tar gärna rollen som inspiratör.

– Det känns kul, jag vet själv att det är viktigt att som ung spelare få se möjligheterna. Att det går att ta sig fram i klubben och att man inte måste spela i Leksand eller något annat av de stora lagen för att bli något. Vill man så kan man, säger han.

"Vill man så kan man" är något som Samuel Ersson gärna vill dela med sig av. Själv var han inte den största stjärnan i de tidiga ungdomsåren, men med hårt jobb – och bra vägledning från Pecka Alcén – har han tagit sig hela vägen till SHL.

– Just tålamod och attityd är viktigt, jag vet att det är jättejobbigt i TV-pucksåldern och det är många som slutar när de inte kommer med där. Men någonstans så handlar det om att kunna kriga på även om du inte blir uttagen. Att ha tålamod och tro på det man gör, säger han.

– Man ser ju att det inte bara är de som är bäst när de är 15 som går hela vägen och många av de som spelar i U16-landslaget försvinner redan på två, tre år och kanske slutar till och med. Det är svårt att avgöra vem som blir bra i en så tidig ålder. Men man lär ta ett stort ansvar själv, det går inte att sitta och skylla på någon annan för att man inte får chansen. Vill man, då får man se till att händer, ta chanserna och köra.

Vad tycker du om standarden på målvakterna som är här?

– Den är bra. Och alla de här är i en viktig ålder, det är nu man sätter prägeln och har chansen att bygga en grund att stå på. Det händer väldigt mycket de här åren och det ser spännande ut.

Jerker Johansson från Falu IF tror att det betyder mycket för de unga målvakterna i klubben att ha Samuel Ersson på plats.

– Det är fantastiskt roligt att han är här och det är ju kul för grabbarna att se att det går att gå hela vägen. Det är enormt viktigt. Dessutom har han jobbat hårt för det och är en enormt ödmjuk kille, så det är verkligen en bra förebild, säger Jerker Johansson.