Brynäsordförandens besked – så jobbar klubben med sportchefsfrågan: "Har ingen annan lösning"

Under tisdagen gästade Brynäs ordförande Jürgen Lorenz C Mores studio i den första periodpausen i matchen mellan Brynäs och Linköping.

Där berättade han att de i nuläget inte jobbar på någon annan lösning i sportchefsrollen än just Micke Sundlöv.

– Vi har en sportchef som vi hyser förtroende för, som vi upplever har gjort ett bra jobb så här långt, säger Lorenz till C More.