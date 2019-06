Carola till Smedjan nära Gästrikland med intim föreställning: ”Ska njuta som bara den"

För en av Sveriges mest folkkära artister är det lätt att varje framträdande blir monumentalt. Nu vill Carola Häggkvist njuta ordentligt. Därför ger hon sig ut på en turné med husbil och akustisk gitarr.

– Då kan jag stanna för liftare. Jag har alltid tyckt om att göra det. Sist var på väg till Victoriadagen. De jag plockade upp blev väldigt paffa. Det var otroligt charmigt, och kul, säger Carola Häggkvist.

Berätta om sommarens spelning i Smedjan i Stjärnsund.

– Jag vill fokusera på att sjunga och spela gitarr. Det här konceptet passar perfekt för det. Dessutom är det trendigt att sjunga akustiska hits. Det är så jag tänker att folk vill uppleva musik på sommaren, i solsken på gröngräset.

– I stället för att göra någonting mitt emellan så gör jag hellre en radikal skillnad. Det gäller att hålla passionen vid liv. Det blir inte bara en soft konsert utan det kommer svänga till rejält. Men framför allt vill jag ha det fint och välarbetat.

Vilka är dina personliga favoritlåtar?

– Jag är förtjust i flera b-sidor från 80- och 90-talet. Särskilt en låt som heter "Som en fjäril". Det är en låt som har fått stå i andra rummet, men som har fantastiskt fina kvaliteter.

– Men jag har gjort många plattor, det märker jag nu när jag ska gå i genom allt material. Jag kommer såklart även spela de största hitlåtarna, det blir bland annat ett spektakulärt medley med massor av godingar.

Några nyheter?

– Utan att avslöja för mycket kan jag säga att jag har planerat en grej till introduktionen. Det är en låt som jag har översatt och gjort till min.

– Jag har också mixat om "The Runaway" med ett komp från "Personal Jesus" och jobbat in riffet från "I Wish" av Stevie Wonder i "Säg mig var du står". Det är ett nytt grepp som är modigt, skönt och inspirerande. Jag ska själv njuta som bara den.

Carola Häggkvist berättar om hur hon fick tjata in "Säg mig var du står" på sin första skiva. I dag får låten fortfarande dansgolv att gunga.

– Det var en låt som jag verkligen ville ha med på mitt första album "Främling". Jag minns att Bert [Karlsson] inte var lika övertygad. Jag sa att det var funk och lyckades till slut få med den i alla fall.

– Min systerdotter som är 24 år kan höra av sig från Åre och berätta när de spelar den på klubben där. Det är häftigt att den har fått ett uppsving.

Vad ser du mest fram emot med den här turnén?

– Att mogna med de här nyarrangerade låtarna. Jag skulle kunna ta med dem hela vägen, ända tills rösten viker och det är dags att lägga locket på.