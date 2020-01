Cornelia från Gävle hittade kärleken i kända reality-serien: "Han har flyttat upp till Gävle"

Ex on the beach går ut på att en grupp ungdomar åker till en lyxvilla i Grekland. Då och då anländer en person till villan, som ofta har ett kärleksförflutet med någon av deltagarna, vilket givetvis är en grund till att en hel del dramatik uppstår. För tv-tittarna framstår programmet som minst sagt stormigt och enligt Cornelia Broman, 22, är all osämja äkta, men att det är fanns lugna stunder.

– Allt man ser sker ju så klart på riktigt men jag kan förstå att det verkar väldigt ”stormigt”. Men man får inte glömma att vi blir inspelade 24/7 och det är ju inte så stormigt exakt hela tiden. De klipper ju ett dygn, ibland mer, till ett program på 40 minuter så det är klart att de som kollar kan få en bild av att det är väldigt intensivt, säger hon och fortsätter:

– Men det är ju samtidigt det som gör bra tv och därför det väljs att ha med.

Hur var det att vara omringad av kameror dygnet runt?

– Det är väldigt ovant med alla kameror, jag tänkte på dem hela tiden först. Det var mot slutet under mina sista dagar som jag blev van och kände att jag blev mer bekväm och kunde vara mig själv men då var säsongen slut och det var dags att åka hem.

Ex:en som kommer in får då och då lämna villan, men deltagarna som varit där sedan dag ett får vara kvar säsongen ut. Emil Andersson, 23, från Kristianstad var en av originaldeltagarna. I sin introduktionsfilm till programmet beskriver han sig som en person som jobbat över hela världen, bland annat som bartender.

I slutet på säsongen kom så Cornelia Broman in i programmet. En uppenbart tagen Emil tar emot henne på stranden och det märks tydligt att de två har en historia ihop. När säsongen tog slut fortsatte de att ses.

–Vi sågs ganska direkt efter programmet och har hållit ihop sedan dess så ja, vi är ett par i dagsläget, säger hon när hon får frågan om de två är ett par idag.

För Cornelia var Ex on the beach det första tv-programmet hon deltar i, och nog var det värt det, med tanke på att hon nu har ett förhållande.

– Han flyttade upp till Gävle i augusti och vi har bott ihop sedan dess. Det känns jättebra att det blivit så nu med tanke på att det har varit avståndet som har gjort att det inte funkat tidigare.