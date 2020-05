Corona avbokade lokala trubaduren Thomas Skistads alla gig – hoppas på enda giget kvar i kalendern: på en camping

Det var ex-fruns antagning till Högskolan i Gävle som gjorde att värmlänningen Thomas Skistad lämnade Åmotfors för våra breddgrader år 2000. Nio år senare, som 36-åring, började han uppträda som trubadur med denna tidnings spridningsområde som primär intressesfär.

Innan corona snittade Thomas Skistad på två till tre gig i månaden och under sommaren ännu mer. Under corona har samtliga 15 planerade gig han hade ställts in. Som tur var har dock Thomas Skistad sin huvudsakliga födkrok som säljare av reservdelar till anläggningsmaskiner. Han har därför valt att inte söka några stödpengar som han eventuellt hade varit berättigad att få i sin kultuarbetarroll.

Om han någon gång når sin dröm att gå ner i halvtid på det vanliga jobbet för att satsa mer på musiken återstår att se. Men den frågan är inte särskilt högt upp på agendan nu, då endast ett säkert gig är bokat, på Engesbergs camping 4 juli.

– Det finns så oroligt mycket trubadurer där ute, och frågetecknen nu är många, konstaterar Thomas Skistad.

Genom åren har det även blivit ett gäng musiksläpp, till exempel coveralbumet "Håll om mig och älska mig" från 2017. Nu är han aktuell med originallåtar, dels solo med 80-talsdoftande "Varje blick" och även i Hits Xpress-låten "Share Your Love".

Hits Xpress heter duon han har tillsammans med sin fästmö sedan ett år, Sabina Philipsson, även känd under artistnamnet Sabina Corleòne. De möttes genom musiken för tre år sedan då de gjorde en gemensam julshow på Årsunda Strandbaden. De har också deltagit gemensamt i Sandvikens revy- och musikteaters "Vis-iter". Det var dock först 2019 de blev ett par. Emellan dem är det sexton år. Sabina blir 31 i år och Thomas Skistad fyller 47. Båda har två barn var sedan innan.

– Jag ser människan Sabina, inte åldern. Musiken har vi gemensamt och vi trivs väldigt bra i varandras sällskap, berättar Thomas Skistad.

Överlag är det svårt att placera Skistad i ett fack som skivartist, vilket kan bero på den bredd han måste ha då han är ute och trabadurar.

– Det viktiga för mig är låten i sig, om det finns en bra melodi eller text som tar tag, sen spelar det ingen roll vilken genre det är.