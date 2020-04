Coronaviruset ställer in matcher – då uppfinner Sandvikens IF nya spännande motståndare: "Imorse mötte vi Hemlingbybackens FF"

Sandvikentränaren Marcus Larsson har suckat många gånger över den ovisshet som råder kring matchandet i coronakrisen. Elitettans startdatum är fortsatt satt till 23 maj, men ingen vet om det får spelas matcher då. På söndagen skulle SIF har mött Valbo FF i en träningsmatch som Sporten skulle ha sänt men efter Folkhälsomyndighetens nya direktiv får inga seniormatcher spelas över huvud taget.

Några som ändå är finurliga och håller modet uppe är Sandvikendamerna. För någon vecka sedan gick de ihop med SAIK Bandys damer och uppmanade barn och ungdomar till rörelse via utmaningar på instagram. Nu har Marcus Larsson bestämt att varje helg i några veckor fram över ska laget samlas som inför match och göra alternativa aktiviteter ihop. Under lördagen mötte laget "Hemlingbybackens FF" och returmöte blir redan nästa lördag. Om två veckor tar de sig an "Högbobackens FF". Allt för att fortsätta att bli starka fysiskt men också mentalt. Allt nytt får dem att svetsas samman än mer.

– Man måste ju, man måste försöka hålla livet uppe. Jag skrev ett långt sms till tjejerna i fredags att det är det laget som orkar hålla ut och hålla igång som kommer vara bäst. Man måste ha psyke för det.

Redan på träningslägret laget hade i mars började teambuildingen. Coronaläget har gjort att laget växt samman ännu starkare genom att vara uppfinningsrika.

– Vi började redan på lägret, vi har fortsatt och även om vi hade uppehåll har de varit med varandra i mindre grupper och tränat. Nu har vi gått ihop igen och kört. Vi vill spela matcher men vi gör en rolig grej av det istället, vi låtsas att vi tar oss ut som på match och på det viset blir vi ännu bättre tränade. Vi får se om det räcker och om vi håller oss kvar. Vi är helt klart underdogs.

Larsson är skeptisk till att elitettanpremiären blir av 23 maj och om matchen mot Hammarby blir av då, då tror han att den kommer att spelas inför tomma läktare, men han medger att han är less på att inte veta och önskar ett beslut.

– Det blir så otroligt psykiskt. Jag hoppas att det kan komma ett beslut.

Vad ger det er att fortsätta hitta på roliga saker och träna på ett nytt sätt under rådande omständigheter?

– Det som är det är att det är så jäkla roligt att se när de nya tjejerna kommer och de säger att det känns som att de varit här i flera månader trots att de bara varit med i någon dag, det är en otroligt styrka. Det är väldigt kul. Alla har kommit in bra. Men det var vi otroligt tydliga med redan i höstas, de vi ska ta in ska vara lagspelare, så har det blivit.

Så till sist, vem vann "matchen" Sandviken eller "Hemlingbybacken"?

– Det är alltid Sandviken...

– ... Eller, det kanske blev oavgjort, det kanske bara var halva laget som klarade sig upp sista biten i backen. En av tjejerna sa att det var det värsta hon gjort i sitt liv, man kan säga att vi verkligen utnyttjar läget att träna ikapp de andra, så får vi se det, skrattar Larsson.