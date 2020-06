Covid-19 sköt upp premiären – nu är Stensätra redo för division 1: "Det är inte säkert att tjejerna får den här möjligheten igen"

Den tilltänkta premiären mot Rimbo är flyttad till den 19 augusti. De senaste veckorna har spelarna varit lediga. På söndag startar nykomlingen Stensätra IF upp säsongen när man tar emot topptippade Sundsvalls DFF. – Nu vill jag se att vi stretar emot bra, säger lagets tränare Tomas Högberg.

Stensätra IF skulle inlett sejouren i Division 1 Norra Svealand med att besöka Rimbo IF. Men istället för att sätta sig på en buss till Rimbo ställdes matchen in och spelarna sattes i karantän efter att en spelare i laget testats positivt för covid-19.

Laget har sedan dess kört två lättare pass med löpning för att under måndagskvällen börja träna för fullt igen. De har nu tre träningar på sig för att fila på spelet inför premiären på söndag.

– Fokus i veckan ligger på att sätta lagdelarna. Det är det absolut viktigaste, säger tränaren Tomas Högberg.

Stensätra ställs mot Sundsvalls DFF som vann sin premiär med 5-0 och Högberg hymlar inte med att han ser sitt lag som underdogs.

– Vi har en ganska tunn trupp så det är inte så att jag förväntar mig att vi ska slå alla tippade topplag. Däremot så ser jag kapacitet i den trupp vi har och nu vill jag se att vi stretar emot bra och bli svåra att möta.

Uppladdningen inför säsongstart beskriver Högberg som turbulent. Han vill dock hellre lägga fokus på de positiva sakerna och pekar på att laget haft bra träningar fram till de blev tvungna att ta ledigt.

–Det är bara att gilla läget. Vi har tränat på bra tidigare och har ett bra lag.

Han menar att spel i division 1 är något spelarna ska njuta av.

– Många av våra yngre tycker ju att det här ska bli skitkul. Det är inte säkert att de får den här möjligheten igen.

När det kommer till hur lag ska förhålla sig till covid-19 har Högberg både ris och ros att dela ut. Han berättar att han suttit i flera timmar långa telefonsamtal den senaste tiden.

– Alla har synpunkter och föreningarna har en och en varit magiskt duktiga på att hantera det här. Men när det kommer till kritan med ett konkret fall så är det ingen som velat säga hur man ska göra, säger han.

Han betonar att laget fått mycket stöd, men att det kom först efter att beslutet att skjuta upp seriestarten var taget.

Det står nu klart att matchen mot Rimbo är flyttad till den 19 augusti vilket gör det redan tighta spelschemat ännu tätare.

– Rimbo hade sina synpunkter och vi våra, tillslut kom vi fram till att det datumet funkade bäst tack vare att vi har en torsdagsmatch den veckan.

Ett utfall Stensätratränaren är nöjd med.

– Det känns som om vi gjorde helt rätt, vi hade inte kunnat göra på något annat sätt.