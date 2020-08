Curling och bangolf bland sporterna som får minst pengar – bara ett par hundralappar: ”Det är en kommuns ansvar att se till att det finns ett brett idrottsutbud”

► LISTOR: Så här mycket fick din klubb i stöd från Gävle kommun

Strömsbro IF är en av de klubbar som tilldelas mest pengar. På Testebovallen bedriver de en stor verksamhet inom idrotter som fotboll, ishockey och innebandy – populära sporter bland ungdomar. Men bara ett stenkast därifrån beskriver curlingklubben Granit en annan verklighet med ideella eldsjälar och liten ungdomsverksamhet. Sedan hösten 2017 har curlingklubben enbart tagit emot 4195 kronor i stöd och är den klubb som får femte minst pengar.

– Vi har inte alltid uppfyllt grundkraven för att få söka verksamhetsstöd och stödet matchar inte riktigt den verksamhet vi mest behöver ekonomiskt stöd till. Det största behovet är löpande, återkommande kostnader och stödet är inte anpassat för sådant, berättar CK Granits ordförande Camilla Sundin.

Klubben har hittills inte ansökt om verksamhetsstöd men planerar flera ungdomssatsningar framöver och förhoppningen är att de ska kunna få verksamhetsstöd för dessa, samt att de ska generera flertalet nya medlemmar. I dagsläget har Granit ungefär 225 medlemmar men bara 15 stycken är yngre aktiva ungdomar – målet är att komma upp i 50 stycken.

Vad är det ni skulle behöva få ekonomisk hjälp med?

– Det skulle kunna gå till mindre och lättare stenar så att yngre barn kan spela, samt till förbrukningsmaterial som låneskor som skolorna använder när de kommer till oss. Vi strävar efter att hålla nere kostnaderna för juniorer, exempelvis genom att subventionera deras resor vid spel mot andra föreningar. Det ska vara så billigt som möjligt för ungdomarna att kunna hålla på med curling,

Curlinghallen där klubben bedriver sin verksamhet hyrs av kommunen. Men Sundin förklarar att det är upp till klubben att se till att hallen är tillgänglig för de som önskar spela curling.

– Vi är såklart jättetacksamma att det finns en curlinghall i staden och då vi är den enda curlingföreningen i Gävle är det vi som bedriver all verksamhet i lokalen. I hyran betalar vi för driften och att det finns is i hallen. Men vi har exempelvis ingen vaktmästare tillgänglig som kan hålla lokalen öppen – sådant måste vi stå för själva, förklarar Sundin.

Hon uttrycker också ett önskemål om att ha tillgång till is större delar om året.

– Kylan stängs av vecka 12 men vi skulle gärna ha is april ut och även tidigare än i oktober, men kommunen har fasta tidsintervaller för när det ska finnas is. Flera andra curlingklubbar har is både tidigare och längre och det påverkar även våra elitspelare. Vill vi ha längre period måste vi betala för de extra veckorna. En vecka är hanterbart men fem veckor eller så är en kostnad vi inte kan bära, så vi har ingen curlingverksamhet mellan april och oktober.

Trots detta är det inte aktuellt för CK Granit att ta över curlinghallen och ansöka om anläggningsstöd.

– Vi ägde faktiskt hallen för cirka 20 år sedan men sålde den till kommunen. Det är klart att vi har kollat på den ekonomiska delen för att köpa tillbaka hallen och söka anläggningsstöd men jag tror tyvärr inte att det kommer att göra situationen mer fördelaktig för oss att driva den själva.

Hon fortsätter.

– Det handlar inte om att vi är i behov av en massa pengar, utan om att vi vill kunna erbjuda curling för alla och säkra förutsättningar för curlingspel för våra medlemmar. Att idrotta ska inte behöva vara en kostnadsfråga, i synnerhet inte för barn och ungdomar. Jag tycker att det är en kommuns ansvar att se till att det finns ett brett idrottsutbud inom kommunen, att det inte bara är stora sporter som fotboll och hockey hela tiden, säger Camilla Sundin.

Minst pengar av alla får Gävle Bangolfklubb som enligt statistiken endast fått in 485 kronor i form av medlemsstöd under perioden. Anledningen till det stavas lågt medlemsantal och få ungdomar.

– Det är som det är med mindre sporter. Intresset minskar och vi har inte så mycket ungdomar i föreningen, det är kanske bara tio stycken. Totalt är vi runt 30 medlemmar, då blir det inte så mycket pengar, säger Mats Larsson, kassör hos Gävle Bangolfklubb.

Bangolfklubben äger sin anläggning men Larsson menar att anläggningen driver sig självt och att föreningen klarar av att rusta upp banan ett par gånger per år utan att söka om extra pengar för det. Bottenplaceringen är heller inget som grämer Larsson.

– Vi är en så pass lite förening, vi har inte folk till att hålla på att söka. Då är det andra föreningar som har större verksamhet som behöver pengarna mer, vi ska inte få pengar bara för att utan det måste ju finnas ett behov.

Fakta: Här klubbarna som får minst stöd

Gävle Bangolfklubb 485

Somaliska IF 1 790

Badmintonklubben Speed 3 515

Gävle Taekwondoklubb 3 600

Curlingklubben Granit 4 195

Gefle FC 5 660

Hille skyttegille 6 360

Gästrike klätterklubb 7 190

Gävle Cykelamatörer 8 435