Då kan Österbågen öppnas för trafik

Viadukten under järnvägen vid Sörby Urfjäll fylldes med flera meter djupt vatten när störtregnet på onsdagen fick Hemlingbybäcken att svämma över alla bräddar. En övergiven långtradare som knappt syntes stod i vattenmassorna som ett riktmärke över vilka oerhörda vattenmängder som samlats på platsen. Under helgen har MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, pumpat bort vattenmassorna med sina högkapacitetspumpar.

På måndagsmorgonen återstod för Gästrike Vatten att återstarta sin pumpstation, på Hemsta-sidan av järnvägen, innan trafiken åter kunde släppas på.

– Elcentralen har varit översvämmad och vi behöver kontrollera att den är ok. Elektroniken i pumpen är helt förstörd och behöver bytas ut. Det är folk från Gävle Energi på plats där nu och jobbar med det. Vår prognos just nu är vi kan få igång vår dagvattenpump under sen eftermiddag på måndagen, säger Mats Linder, produktionschef på Gästrike vatten på måndagsförmiddagen.

Under tiden fortsätter nytt vatten att trycka på i området, eftersom dagvattnet som vanligtvis pumpas förbi sänkan nu rinner baklänges i ledningarna, förklarar Mats Linder.

Enligt Eva Jackson, förvaltningschef på Livsmiljö Gävle, avvaktar kommunen med beslut om att öppna Österbågen för trafik till dess att Gästrike Vatten fått igång sin pumpstation.

