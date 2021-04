Dagens fråga: Hur länge kokas det perfekta ägget?

Fakta

Vanligtvis äter svensken i genomsnitt drygt ett halvt ägg om dagen, eller knappt 207 ägg per år. Under påskveckan ökar svenskarnas konsumtion av ägg med det dubbla. Under påskaftonskvällen då beräknas det gå åt sex miljoner ägg i timmen.

Att påsken blivit den stora ägghelgen beror bland annat på att ägget anses vara en symbol för liv och för Jesu uppståndelse på själva påskdagen. En annan anledning är att det under den 40 dagar långa fastan före påsk var förbjudet att äta ägg.

Källa: Branschorganisationen Svenska Ägg

Hur länge kokas det perfekta ägget?

Gerd Lindström, 90 år, pensionär, Söder

– Jag kokar de fem minuter åt mig. Då blir de inte direkt löskokt, lite fast bara.

Colm Mc Coy, 39 år, kock, med sonen Hindrik, Söder

– Jag föredrar äggen löskokta, ungefär fem minuter.

Japheth Lubanga, 17 år, studerande, Gävle

– Runt fyra - fem minuter, lite löst är bäst.

Marina Haugdahl, 40 år, föräldraledig, Söder

– Jag kokar de tills en viss nivå av kokvattnet sjunkit bort, ungefär sex - sju minuter.

Anna Halldén, 47 år, säljledare, Gävle

– Fyra - fem minuter. Gulan ska vara krämig och kladdig mitt i.