Dagens fråga: Vilken är den bästa låten genom tiderna?

Vilken är din favoritlåt genom tiderna?

Olof Persson, 23 år, förbundssekreterare för Ung Vänster, Stockholm:

– Jag är svag för "Love will tear us apart" med Joy Division. Det är bra sound och sen är den djup.

Margot Bergström, 82 år, pensionär, Söder:

– "Ol' man river" (insjungen av bland annat Paul Robeson). Det var en riktig bas som sjöng den och då knottrade det så här på armen. Själva låten var bra också.

Olof Höglin, 39 år, ljudtekniker hos Gävle ljud, Strömsbro:

– "Calleth you, cometh I" av The Ark. Den är jättebra, man får en bra känsla av den.

Frida Larsson, 20 år, vikarie inom skolan, Bomhus:

– "Helter Skelter" med The Beatles. För sin tid var den helt ny, man hade aldrig hört någon likande. Jag tycker den passar lika bra i dag och är en jättebra låt.

Mathias Forsmark, 41 år, industriarbetare, Bomhus:

– "Chop Suey!" av System of a Down. Jag har många bra minnen till den låten.