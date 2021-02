Dagens fråga: Vilken är din bästa sportlåt?

Läs mer: De gör podd om Gefle IF:s kamplåtar – från Uddevalla

Hans-Ola Engström, 70 och Birgitta Engström, 71, Forsby, pensionärer:

– "You'll Never Walk Alone" med Gerry And The Pacemakers. Liverpool är dock inte mitt favoritlag, utan Gefle IF, säger Hans-Olof Engström.

Vinnie Hjelm, 18, studerande, Hagaström

– "Infinity 2008" med Guru Josh Project. Brynäs åkte ju in på matcherna till den förr, men de bytte för något år sedan. När jag var lite yngre var jag ett stort fan.

Gerhard Hertzberg, 53, köksmästare, Valbo

– "När vi gräver guld i USA" med GES. För att vi ju tog brons till den, 1994 va? Jag menar: spelare som Brolin, Dahlin, alla rös ju den sommaren. Jag har den faktiskt på min telefon så att jag kan lyssna på den precis när jag känner för det. På Spotify? Nä, jag kör mp3. Så gammal är jag (skratt).

Catharina Wigren, 54, hemmafru, Alva Wigren, 17, studerande och Agnes Wigren, 18, studerande, alla Norrsundet

Catharina: – Jag får bara upp "När vi gräver guld i USA".

Alva: – Jag kommer inte på någon.

Agnes: – Hammarby-låten "Just idag är jag stark" av Kenta.

Abdullah Ibrahim, 18 ("haha, plus tio"), blomsterförsäljare, Sätra

– Jag kollar inte på sport, har inte tid. Men ibland ser jag på fotboll och då blir det Barcelona.