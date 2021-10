Dagens fråga: Vilken reality-såpa tittar du på?

Hasse Norström, 59, snickare, Utvalnäs

– Det enda jag tittar på är möjligtvis Discovery och motorsport.

Linus Sandelin, 16, studerande, Järbo

– Jag kollar inte mycket på tv alls. Är inte så intresserad av teknologi generellt.

Nimo Abdi, 20, studerande, 20, Söderhamn och Leia Ariba, 18, studerande, Stigslund

– Ex on the beach!

Ferhat Tasci, 21, studerar på högskolan och jobbar i hemtjänsten

– Jag kollar inte på tv alls, för att jag inte har så mycket tid till det. Kollar jag på något ser jag hellre nyheter.

Kalle Juskowiak, 15, studerande, Trödje och Melker Bjuhr, 17, studerande, Valbo

– Ex on the beach, det är skönare personer där än i Paradise Hotel. Bättre stämning helt enkelt, säger Melker Bjuhr.

– Exakt, det händer mer i Ex on the beach och är ett roligare program än PH, säger Kalle Juskowiak.

Alexander, Piran, Hasan, Alez och Mousa, alla studerande på Praktiska i Gävle

– Solsidan! (enas de om först, men måste de säga en renodlad realityserie nämner de Ex on the beach)