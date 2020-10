Dags att utse Årets Sandvikenbo – nominera en person du beundrar här

För andra gången ska Årets Sandvikenbo utses. För att utse en person från Sandviken att hylla behöver vi din hjälp! Från och med fredagen den 23 oktober fram till den 8 november kan du nominera den kandidat du anser värdig – en hjälte eller eldsjäl som gör det där lilla extra.

När nomineringarna kommit in utser Arbetarbladets jurygrupp tre kandidater som vi presenterar en och en. Därefter får ni läsare rösta på just er favorit.

Vinnaren presenteras kring Lucia och vinner 5 000 kronor att skänka till valfritt välgörande ändamål, samt ett diplom och blommor.

Så tveka inte. Skicka in era nomineringar i formuläret nedan!