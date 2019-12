Dags för Klappakuten – så kan du bidra på tre olika sätt

Redan från klockan tio finns vi på plats och tar emot klappar. Och vi stannar ända till stängning vid 19-tiden. I år håller vi till på nedervåningen i lokalerna där Hallbergs bokhandel tidigare låg.

Kom med en klapp, så slår vi in den. Vi sorterar dessutom i olika ålderskategorier från 0 till uppåt 16-18 år, så att paketen träffar rätt när Matakutens Lasse Wennman delar ut dem. Vi tar emot allt utom begagnade och ätbara klappar.

Katarina Ekspong, chefredaktör på Gefle Dagblad, är glad att tidningen bidrar till att ordna en bra jul för fler genom Klappakuten.

– Vi drog igång detta för fyra år sedan och det är viktigt att vi, tillsammans med andra starka lokala aktörer, skapar något positivt i lokalsamhället. För att lyckas behöver vi förstås att ännu fler engagerar sig och kommer med julklappar som vi kan slå in åt dem. Jag ser fram emot att vara på plats i flera omgångar under dagen för att slå in paket som kan glädja andra, säger hon.

Klockan 17.30 drar vi igång livesändningen från platsen, som du kan se på GD.se och Arbetarbladet.se. Gävlekören Coffee Beans bjuder på några jullåtar och Arbetarbladet delar ut pris till årets Gävlebo. Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson finns också på plats.

Dessutom medverkar flera lokala sportprofiler. Från Brynäs herrlag kommer målvakterna Samuel Ersson och Jocke Eriksson, från damerna kommer Fanny Brolin och Georgina Farman. Även spelare från Skutskärs bandydamer och Gefle IF:s Ebba Gavlén och Frida Sikberg är med.

Våra sponsrande annonsörer bidrar med en krona per tittare. Du kan alltså bidra till att behövande barn i Gävle får en godare jul bara genom att titta.

– Klappakuten är ett mycket uppskattat arrangemang som verkligen gör nytta. Det känns fint att vara en del av det. Nu hoppas vi att våra läsare verkligen är med och bidrar, säger Jacob Hilding, chefredaktör på Arbetarbladet.

Du kan också bidra genom Swish. För att lämna ett bidrag till en matkasse via Basket Brigade, swisha till: 123 211 1482. För att skänka en gåva till Matakuten, swisha till: 123 616 0378.

Gefle Dagblad och Arbetarbladet arrangerar Klappakuten med hjälp av Matakuten och Basket Brigade.