Systrarna Kallur om livet efter elitkarriärerna – nu testar de "förbjuden" träning

I sitt nya liv som motionärer är Sanna och Jenny Kallur nybörjare.

– Många verkar tro att vi är värsta hurtbullarna: "De är ju gamla elitidrottare de har väl disciplin och karaktär när det gäller träning!" Men så är det inte, säger Jenny. Det är lika svårt för oss.

TV: Gör Jennys och Sannas bästa övningar för hemmaträning:

– Och det är ju så surt på något vis med motion och träning, säger Sanna. Man måste ju hålla på hela tiden! Det räcker inte med att förra veckan var bra, det är bara ut och köra igen. Det är färskvara.

Hur har ni tidigare som elitidrottare sett på motionärer?

– Jag har alltid tänkt: Jäklar vad duktiga alla är som hinner träna så mycket fastän de har vanliga jobb, säger Sanna. Vi fick ofta kommentarer som: "Vad duktig ni är som orkar träna så mycket!" Men då var det ju vårt jobb! Det var hur enkelt som helst att få till två - tre timmar om dagen till träning då.

– Nu kräver det både pannben, disciplin och planering, och det är vi inte världsbäst på, säger Jenny.

Man får ta till lite knep. Jenny som varit motionär betydligt längre än Sanna börjar med sitt bästa tips:

– Jag har några riktigt härliga krämer, min bästa duschkräm och en skrubb inlåsta i mitt skåp på gymmet. Då måste jag gå och träna för att få använda dem, säger Jenny. man får lura sig själv lite när det kommer till träning.

– Det är jäkligt smart, håller Sanna med om.

Ett annat tips är att ta på träningskläderna även om du bara tänkt vara hemma, i stället för att hoppa i mjukiskläderna.

– Då blir det lättare att det blir av, säger Sanna. Man kanske kommer på att man kan slänga sig ner på mattan och köra lite armhävningar medan man leker med barnen. Det känns ju liksom inget bra att ta av sig träningskläderna sedan om man inte har tränat alls...

– Och utegym är toppen, säger Sanna. Då kan man träna lite medan barnen leker runt omkring.

Men ibland tryter orken och lusten ordentligt, även för Kallurs.

– När jag är riktigt osugen så tänker jag, men vad kan jag ändå tänka mig att göra? Jo, oftast kan jag kan ändå tänka mig att gå en promenad. Och då kan det hända när jag bara börjat promenera, att jag hör i huvudet: "Drop down and give me ten!" och så kör jag lite armhävningar eller utfallssteg efter vägen. Man får ofta lite vind i seglen bara av att man kom ut!

Och det gäller att komma ihåg vad träning ger.

– Jag blir en så sjukt mycket bättre människa om jag tränar, säger Jenny. Man får ju verkligen pyssla och hålla på för att få till tiden i vardagen, men man får tillbaka allt det i hur trevlig man blir mot sina barn och sin partner och i känslan av hur bra man tycker om sig själv. Motion är ju världens bästa medicin!

Men var snäll mot dig själv, tycker systrarna.

– Och var glad för den träning som du får till, säger Sanna. Slå inte på dig själv för den träning som inte blir. Kör korta pass om det är lättare att få till än långa pass istället för att bara gå och vänta på att få tid till de långa passen. En kvart här och där kan man ju ofta få till.

Sanna som är deltidsmammaledig tränar gärna i en backe som ligger alldeles intill hustomten. Medan sonen Stellan, knappt ett år, sover i vagnen kan hon köra ett fyspass som inte kräver vare sig vikter eller gym.

– För min del handlar det om att peta in det på lunchen så att ingen i familjen ens behöver märka av att jag tränar, säger Jenny.

Eller så får träningen bli efter läggning av barnen.

– Men det krävs en sådan jäkla disciplin om man somnar vid läggningen och det är november och kolmörkt och man sedan ska kliva upp och köra ett träningspass när man vaknar till.

Om Jenny får välja helt själv, utan att ta hänsyn till barn och familj är morgonträning hennes favorit.

– Då kan man gå och götta sig i den känslan hela dagen sedan, säger hon.

Att hitta en träningskompis att teama upp sig med är ett annat tips.

Jenny som avslutade sin elitkarriär ganska många år före Sanna har varit motionär betydligt längre.

– När Sanna också la av var vi plötsligt på samma nivå igen med träningen. Och det kändes jättekul att vi kunde träna tillsammans igen. Vi får kanske till det en kväll i veckan där vi kan åka tillsammans till gymmet efter läggningen, det hänger ju på att båda papporna kan vara hemma i husen då. Men då tycker vi att det är härligt att få träna ihop, skruva upp musiken och bara köra.

Nyckeln till att få träningen att bli av är också att hitta någonting som man tycker är kul. Och vad det är för systrarna håller de för fullt på att ta reda på. I podden och på Instagramkontot Motionsklubben med systrarna Kallur testar de och redovisar en ny motionsform varje vecka.

– Eftersom vi började satsa på friidrott så tidigt har vi inte alls utforskat andra sporter. Vi har ju varit så otroligt enkelspåriga som häcklöperskor och har tvingats undvika allt annat på grund av skaderisken. Nu är det jättekul att få prova på allt vi vill, säger Sanna.

Hon har hittills fastnat lite extra för två vitt skilda motionsformer som hon testat. Soma Move, ett rytmiskt grupp-pass med rörelser till musik "Superhärligt!" och thaiboxning.

– Thaiboxning är det mest brutala vi testat, men det var jättekul och otroligt jobbigt. Det skulle jag gärna göra igen, säger hon.

– Men du var helt blå när du kom därifrån, säger Jenny som håller kyrkbåtsrodd som sin favorit.

– Jag fick köra med tjejerna i Toftbyn. Det var superbra träning! Nackdelen är ju att det är ganska otillgängligt, man ska bubba ut en tio meter lång båt och vara ett helt lag för att kunna träna.

De betygsätter alla motionsformerna de testar i podden och har olika kriterier som de mäter. Aktiviteter som kombinerar träning med att man får komma ut i naturen hamnar högt i betygsskalan.

– Ja! Säger Sanna. Sporter som tickar i flera boxar! Att man kan göra det ihop med kompisar så man får till det sociala också, eller att man kan träna med barnen. Det blir plus för sånt.

En motionsform som systrarna fått upp ögonen för nu är längdskidor.

– Vi hade inte åkt skidor sedan vi var tolv år, kanske, och gjorde små utflykter med skolan.

Men testandet i vintras gav blodad tand. Så pass att de i vinter ska köra Tjejvasan.

Kommer ni att tävla mot varandra då?

– Det vet vi inte... men nej, vårt mål med det är bara att ta oss runt utan att bryta och utan skavsår. Jag tänker inte offra allt för att få en så bra tid som möjligt i Tjejvasan, säger Sanna.

– Nej, och vi kommer inte lägga upp ett seriöst träningsprogram för det, vi kör vår vanliga motion men vi kanske lägger in ett skidpass i stället för något annat bara, säger Jenny.

– Vi vill ju göra tvärt om nu, säger Sanna. Vi har ju lagt av med elitidrotten, nu är vi klara med att prestera, nu vill vi bara må bra.

