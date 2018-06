Tove Alexandersson - snabbast av alla på fjället

– Visst är det kul att få vinna den sista tävlingen, men fortfarande kan det komma en H21 som sväljer att springa både H21 och JK40, säger Tove försiktigt, medan tävlingen fortfarande pågår.

I det skedet leder Tove tävlingen med 1.36 före Kalle Dahlin OK Kåre, men det kom ingen herre och petade ner Tove.

JK 40 är arrangören och orienteringsoraklet Kart-Bosse Lindwall egen skapelse som han plockade ihop till 40-årsfirandet av Idreveckan för några år sedan. Alla tävlar mot alla, 40 kontroller på en sprintbana där alla kontrollerna har koden "40".

– Det gäller att veta var man är hela tiden, ler Kart-Bosse, medan löparna ger sig iväg ut på sprintbanorna.

De tävlande kunde välja mellan att springa de traditionella klasserna eller JK40. En del valde att dubblera och springa två lopp.

Tove Alexandersson har en plan fram till VM och i den ingick att springa JK40 på Idre Fjäll, som sista tävling före VM.

– Det är en riktigt rolig tävlingsform där det gäller att vara rejält fokuserad på nästa kontroll hela tiden och idag gick det ju bra, säger Tove ödmjukt och skriver autografer till unga orienterare.

Utan problem plockade hon de 40 kontrollerna snabbare än någon annan.

I damernas D21 slapp de övriga Sveriges stjärnorienterare och det underlättade säkert för klubbkompisen Tilda Östberg att nu vinna klassen före Domnarvets Jessica Tullie.

I H21-klassen vann Nils Hammaräng, OK Orion med 33 sekunder före Oskar Andrén, OK Tisaren.

Resultat Idresprinten: JK40, 4 000 m: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 29.14, 2) Kalle Dalin, OK Kåre, +1.36, 3) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro OK, +2.20, 5) Oskar Andrén, OK Tisaren, +4.29, 6) Tomas Hallmén, do, +6.44, 11) Per Eklöf, OK Milan, +9.14, 13) Robert Palm, Västerås SOK, +11.14, 16) Jonas Hälldal, Skogslöparna, +11.26, 17) Christoffer Andersén, Västerås SOK, +11.57, 18) Erik Lindgren, OK Tisaren, +12.06, 20) Torbjörn Engberg, Härnösands OK, +12.07, 26) Peter Junevik, Leksands OK, +15.11, 28) Klaus Csúcs, IFK Mora OK, +16.03, 29) Mats Gustafsson, KFUM Örebro OK, +16.42, 31) Emil Arvidsson, Säterbygdens OK, +18.12, 37) Ingrid Stengård, Fältjägarnas IF, +24.22, 38) Mats Lagerblad, IFK Mora OK, +24.25, 40) Lovisa Gustafsson, KFUM Örebro OK, +25.35, 44) Thomas Arvidsson, Säterbygdens OK, +26.46, 45) Maria Junevik, Leksands OK, +26.54, 46) Marcus Arnoldsson, Västerås SOK, +31.29, 51) Bo Andersson, Strängnäs-Malmby OL, +37.24, 54) Patrik Gustafsson, Smedjebackens OK, +42.17, 55) Katarina Sundqvist, OK Kåre, +53.13.

D21, 2 300 m: 1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 20.11, 2) Jessica Tullie, Domnarvets GOIF, +0.38, 5) Mirjam Dalén, Sala OK, +3.18, 8) Nina Hallor, OK Tisaren, +6.49, 9) Josefin Erlandsson, OK Milan, +7.02, 11) Lisa Westerberg, do, +7.21, 13) Helena Forsberg, Skogslöparna, +8.32, 16) Susanne Eriksson, OK Milan, +11.51, 19) Elina Arvidsson, Säterbygdens OK, +24.55.

H21, 2 600 m: 1) Nils Hammaräng Grip, OK Orion, 17.32, 2) Oskar Andrén, OK Tisaren, +0.33, 7) Valter Pettersson, do, +1.24, 8) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro OK, +1.47, 9) Per Eklöf, OK Milan, +2.12, 13) Erik Fernlund, OK Tisaren, +3.15, 14) Lars Åkerman, Malungs OK Skogsmårdarna, +3.22, 15) Mattias Karlsson, do, +3.42, 17) Tomas Hallmén, OK Tisaren, +4.18, 19) Daniel Attås, do, +6.37, 23) Emil Alexandersson, Stora Tuna OK, +8.47.

D18, 1 700 m: 1) Sofia Johansson, OK Skärmen, 14.40, 3) Tindra Jernström, Avesta OK, +0.50, 4) Smilla Sandström, Skogslöparna, +5.26, 5) Lisa Hallmén, OK Tisaren, +7.36.

H18, 2 300 m: 1) Jesper Johansson, OK Löftan, 19.43, 2) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, +1.15.

D16, 1 700 m: 1) Clara Johansson, OK Skärmen, 14.46, 2) Amelie Josefsson, Skogslöparna, +2.00, 3) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, +2.12, 4) Agnes Malmgren, Ockelbo OK, +6.17, 5) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, +7.00, 6) Liv Åkerman, Älvdalens IF OK, +8.06, 8) Klara Andersson, Domnarvets GOIF, +8.57.

H16, 1 800 m: 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 12.33, 2) Albin Gezelius, IFK Mora OK, +0.08, 4) Eric Hallner, Ockelbo OK, +3.20, 5) Vilgot Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, +4.52, 6) Hugo Sjödin, OK Tisaren, +7.07, 8) Fredrik Junevik, Leksands OK, +8.37, 9) Thobias Brodin, IFK Mora OK, +12.23, 11) Egil Lissmyr, do, +17.45.

D14, 1 400 m: 1) Moa Birkebæk, Stora Tuna OK, 11.55, 2) Elsa Lindahl, Härnösands OK, +1.49, 3) Ellen Funke, Leksands OK, +2.52, 4) Agnes Wallin, Korsnäs IF OK, +2.57, 5) Sofie Karlsson Holmer, IFK Mora OK, +3.21, 6) Elin Bryggar, Grycksbo IF OK, +4.07, 7) Alice Rytterstedt, Skogslöparna, +4.22, 8) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL, +4.29, 9) Alva Perbo, Skogslöparna, +5.12, 10) Karolina Andersson, Dalaportens OL, +5.37, 13) Olga Rindeskog, Västerbergslagens OL, +7.30, 14) Nova Anundborg, Sidensjö IK, +8.11, 15) Clara Nordström, Skogslöparna, +8.40, 17) Hanny Edström, Härnösands OK, +12.49, 18) Elmina Molin, do, +23.33.

H14, 1 400 m: 1) Anton Kruse, KFUM Örebro OK, 10.11, 6) Jon Hansson, OK Kåre, +1.25, 8) Wille Söderqvist, do, +2.27, 9) Olle Dalin, do, +2.43, 10) Jonatan Hälldal, Skogslöparna, +3.45, 11) Edvin Lake, Sundsvalls OK, +4.30, 14) Viktor Öhman, Skogslöparna, +4.53, 15) Alfred Sjödin, OK Tisaren, +5.55, 16) Filip Nordström, Skogslöparna, +6.19, 17) Sixten Persson, do, +6.56, 18) Linus Sjödén, Älvdalens IF OK, +8.58, 19) Nils Engberg, Härnösands OK, +9.08, 20) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, +10.47, 21) Ivar Lissmyr, IFK Mora OK, +20.44.

D12, 1 400 m: 1) Julia Gustafsson, KFUM Örebro OK, 15.19, 2) Signe Forsberg, Skogslöparna, +0.14, 3) Alva Eliasson, Sundsvalls OK, +0.59, 4) Ella Kruse, KFUM Örebro OK, +1.12, 6) Linnea Junevik, Leksands OK, +3.48, 8) Ylva Hansson, OK Kåre, +8.25, 11) Elin Gezelius, IFK Mora OK, +16.07.

H12, 1 400 m: 1) Hugo Ekström, OK Tyr, 11.11, 4) Liam Hälldal, Skogslöparna, +1.28, 6) Erik Palm, Västerås SOK, +3.32, 9) Axel Gräfnings, Grycksbo IF OK, +7.37, 10) Felix Öhman, Skogslöparna, +8.34, 11) Martin Nilsson, do, +8.39, 15) André Bergkvist, Västerbergslagens OL, +14.26, 16) Titan Anundborg, Sidensjö IK, +24.16.

D10, 1 400 m: 1) Hilma Dalin, OK Kåre, 12.02, 2) Elin Palm, Västerås SOK, +1.07, 3) Theia Anundborg, Sidensjö IK, +3.14, 4) Elsa Lake, Sundsvalls OK, +3.39, 7) Lovisa Pihel, OK Tisaren, +4.45, 9) Alice Funke, Leksands OK, +5.12, 10) Selma Löfqvist, Västerås SOK, +6.04, 12) Frida Herbst, do, +6.38, 16) Ellen Forsgren, Västerbergslagens OL, +10.00, 17) Allis Sjödin, OK Tisaren, +12.12, 20) Stina Persson, Skogslöparna, +29.44.

H10, 1 400 m: 1) Vilgot Åhlund, Vänersborgs SK, 11.48, 2) Oskar Kaipe, OK Kåre, +0.49, 4) Herman Eliasson, Sundsvalls OK, +2.46, 5) Ture Forsberg, Skogslöparna, +9.42, 7) Algot Ryman, Grycksbo IF OK, +15.34.