Vildbi-kris i landet – så bygger du ett bihotell i din trädgård!

Vildbi-krisen i landet är ett faktum, slår Naturskyddsföreningen fast.

Vad är orsakerna?

– Det har sin grund i att den biologiska mångfalden är hotad och vilda bin är hårt drabbade. Och av 270 vilda biarter så är faktiskt en tredjedel hotade eller minskar kraftigt. Det är väldigt viktigt att försöka förändra det här från grunden, säger biologen Per Bengtson, projektledare för Naturskyddsföreningens rädda bi-kampanj.

Kampanjen har precis inletts, och kommer att pågå över sommaren. Den vill sätta fokus på frågan: och visa på saker man kan göra för att vända utvecklingen.

– Som biolog har man sett utvecklingen under låg tid men omfattningen har blivit tydlig under senare år när internationella data samlats in och man fått mer kunskap ute i världen.

– Utan bina försvinner många bär, frukter, grönsaker och blommor. Därför är det viktigt att agera för att hjälpa vildbina, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, i ett uttalande.

Per Bengtson konstaterar att vårt svenska odlingslandskap förändrats kraftigt i modern tid. Blomsterängar och gamla tiders åkerlandskap har fått ge vika för ett mer storskaligt landskap som inte ger samma utrymme för variation. Plötsligt en dag surrar det betydligt mindre i luften, en varm sommardag.

– De som levt länge känner nog igen sig i det här och kanske har tänkt "varför fanns det mer fjärilar och blommor när jag var yngre?"

Bengtson ger även bilden från sin egen barndom, då framrutan på bilen sommartid blev full av insektskladd.

– Vänta nu, det blir inte så längre...

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation. Hur stor är medvetenheten politiskt för det ni beskriver?

– Man ser biologisk mångfald som "kul", men ser ej att det här är en försörjningsbas för mänskligheten.

Det är en mycket dyster bild?

– Ja, kunskapen är väldigt låg bland politiker av hur beroende vi är av naturen – och allmänheten, även om den har ökat.

Han nämner de globala miljömål som Sverige skrivit under på, där biologisk mångfald är en viktig del. Så "kampen" är inte förlorad.

Och det finns saker att göra, slår Per Bengtson fast, för den enskilde som vill stoppa bikrisen:

Låt vildbin flytta in i din trädgård – bygg ett bihotell!

– En viktig detalj är att det är inga bikupor här för honungsbin, utan bon för ensamlevande vilda bin. Många av dem bor i små hål. Den största frågan för vildbinas framtida överlevnad är bevarande av ett rikt, blommande odlingslandskap, påpekar han. Men små insatser som att bygga bihotell kan bidra.

Målet är att 5000 bihotell ska byggas före sommarens slut. Den som bygger kan anmäla det på Naturskyddsföreningens hemsida. Förhoppningen är att man på det här sättet ska kunna samla data kring vilka bin som etablerar sig. – Vi skickar ut en enkät till de som vill där man får svara på om vildbihotellen är bebodda, så vi lär oss vilka faktorer spelar in, säger Per Bengtson.

Bihotell-kampanjen sker i samarbete med forskare vid Lunds universitet.

Biolog Bengtson har precis byggt ett eget hotell i sin trädgård.

– Just nu svärmar det av rödmurarbin, säger han entusiastiskt.

Vad kan man mer göra som privatperson?

– Man kan göra sin trädgård bivänlig genom att ha vilda blommor.

Det går även att göra en insats i mataffären, slår Naturskyddsföreningen fast.

Ekologiska alternativ innebär som regel att maten odlats på kemiskt obesprutad - och därmed bivänlig - mark.