Damettan i innebandy har startat – vi tar pulsen på gästrikelagen

► Hofors IBK (Mattias Olofsson)

1) Berätta om säsongens Hofors?

– Vi har en ganska liten trupp, men väldigt driven! En del nygamla ansikten har dykt upp, Amanda Henriksen och Elin Hillberg har gjort comeback. Sedan har vi fått upp en juniormålvakt från egna led, Tuva Li Hodén, som visat sig vara riktigt bra.

– För min egen del är det första gången någonsin jag tränar ett innebandylag, jag har själv spelat hockey tidigare. Jag var intresserad av tränarsidan och det här dök upp som ett alternativ. Det är stor skillnad när man jämför med hockeyträningar, när det handlar om spelsystem och så. Vad jag kan tillföra? Jag vet inte riktigt... men jag hoppas kunna använda mina bakgrund när det gäller struktur och sånt.

2) Nyckelspelare?

– Då blir det det gamla gardet, med exempelvis Sandra Olofsson som är jättebra i powerplay där hon styr spelet. Sofie Birgersson är också viktig.

3) Hur går det för Hofors – och hur tror du det går för de övriga tre gästrikelagen?

– Vi klarar oss kvar i alla fall, den kvaliteten finns i truppen. GGIK och Sätra ligger säkert högt upp i mars när vi spelat färdigt. Storvik är nykomlingar som får kriga för att inte hamna elva eller tolva.

Premiär: Uppsala Life (i helgen, förlust 4–8)

► Gävle GIK (Jonas Jonsson)

1) Berätta om säsongens GGIK?

– Ett homogenare och bredare lag, absolut. Sedan har vi förstås tappat Malin Eriksson som kom in under förra säsongen och snittade över tre poäng per match. Och Frida Eriksson som vann skytteligan och gjorde över 60 poäng har tyvärr slagit upp sin axelskada och är på skadelistan. Men som sagt, vi har en bred trupp med 21 utespelare och tre målvakter och har ju en gemensam träningstrupp igång med damlaget och juniorlaget.

– Serien bröts ju med en omgång kvar förra säsongen, och då var vi en poäng från kval till allsvenskan. Men så här i efterhand är jag tacksam över att vi inte gick upp, vi behöver ett år till i ettan.

2) Nyckelspelare?

– Cajsa Lindén är en sniper och en högerforward med ett härligt driv. Sedan ser backsidan väldigt stark ut med Clara Englund tillbaka efter knäskada, stabil defensivt och Thea Hedström, en offensiv back med jättefina handleder.

3) Hur går det för GGIK – och hur tror du det går för de övriga tre gästrikelagen?

– Vi måste sikta på topp tre, kval till allsvenskan är definitivt målsättningen. Storvik har vi mött i DM, och dom kommer att bli bättre. Micke Lindén är en duktig tränare. Hofors kan nog inte komma mycket annat än... ja, det är dom och Arlanda som kommer ligga där nere tror jag. Sätra tror jag kommer märka skillnaden mellan division 2 och division 1, deras backar kommer att få en del problem här. Många tror dom kommer att springa igenom serien, men jag säger topp sex.

Premiär: Hagunda hemma (lördag 3 oktober)

► IK Sätra (Johan Hökby)

1) Berätta om säsongens Sätra?

– Det blir en sjukt rolig säsong med flera derbyn, och nu när vi gått upp från tvåan blir det förhoppningsvis lite tajtare matcher också. Vi har fått in Cayenne Broman från Skutskär, en 03:a som tidigare bara spelat med killar, som har otrolig fysik, en fysisk center kan man kalla henne. Hon har ett grymt spelsinne, även om det säkert kommer att ta ett tag innan hon kommer in i spelsystemet ska det bli otroligt roligt att se henne. Sedan har vi värvat in Helena Skärberg också, målvakt med många säsonger i Strömsbro bakom sig som tagit ett brejk men nu valt att köra igen.

2) Nyckelspelare?

– Det är ingen hemlighet att Johanna Persson blir otroligt viktig för oss den här säsongen också, tillsammans med Loretta Man. Dom kamperar ihop fortfarande. Sedan har vi Cia Sjölander, Hanna Edström och Josefin Rutqvist Ohlsson som är tillbaka efter skada.

3) Hur går det för Sätra – och hur tror du det går för de övriga tre gästrikelagen?

– Vi får se oss som ett topplag med den erfarenhet vi har i truppen och som det sett ut på träningar och i träningsmatcherna. GGIK har mycket erfarenhet av division 1, ett ungt lag som ser intressant ut. Sedan är bara frågan hur dom kommer att stå sig, det blir roligt att se. Dom kommer nog att ligga där uppe. Hofors har tunn trupp, även om dom spelade disciplinerat när vi mötte dom. Vi vann 7–3 ändå då. Och Storvik, ja dom har fått in Emma Åström som är en riktigt bra back och så Sofia Lundmark då – det är ju helt klart seriens bästa nyförvärv och en grym målvakt med rutin från SSL. Men jag tror både Hofors och Storvik får kämpa i botten ändå.

Premiär: Stenhagen borta (i helgen, seger 12–3)

► Storviks IF (Micael Lindén)

1) Berätta om säsongens Storvik?

– Storvik tackade ju ja till en vakant plats i division 1, och jag blev tillfrågad efter det att bli tränare. Jag kommer från SAIK:s damjuniorer som jag haft under åtta-tio år och klubbarna har ett samarbete också med dubbellicenser så spelare kan gå fram och tillbaka. Nu tyckte jag det var dags att ta ett seniorlag.

– Vi har fått in Emma Åström som gjort nåt års uppehåll men är tillbaka, hon har spelat i Alba och Falun och Strömsbro tidigare och är erfaren. Samma sak med Sofia Lundmark, som spelat med Endre i högsta ligan och nu valt att komma hem och till oss. I övrigt är det i stort samma trupp. För mig som ny tränare som kommer att jobba lite mer med detaljerna är det viktigt att ha med såna som Emma och Sofia som kan hjälpa till att arbeta in det där.

2) Nyckelspelare?

– Förutom de två som redan nämnts säger jag Malin Svedberg som spelat i Strömsbro i många år förr, en klok center och tvåvägsspelare som ändå har sin största styrka främst offensivt. Emilia Wallström blir viktig som lagkapten och målskytt.

3) Hur går det för Storvik – och hur tror du det går för de övriga tre gästrikelagen?

– Vi får kriga för att hålla oss kvar. GGIK kommer att ligga i topp, av det jag sett och av det jag vet hur dom har tränat. Min dotter Denise har ju gått till GGIK, så det blir förstås speciellt att möta henne sedan. Sätra är lurigt, men dom har helt klart ett antal väldigt kvalificerade spelare så vi får se. Hofors får göra som oss, vi spelade 1–1 i DM med rullande tid och deras förstafemma håller absolut god klass. Men kanske faller dom till slut på att dom har så tunn trupp.

Premiär: Hagunda borta (i helgen, seger 6–5)