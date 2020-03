Danielsson om ribbskottet och tunga förlusten: "Var en nyckelmatch"

Brynäs var piskat att vinna i streckstriden mot Växjö för att inte tappa mark i kampen om en slutspelsplats.

Det syntes att båda lagen spelade med tyngd på axlarna. Det var nervöst och passivt inledningsvis. Det var inget av lagen som riktigt vågade utmana framåt.

– Det blev väldigt passivt i början och ingen vågade riktigt ta kommando i matchen utan det blev mest som i en boxningsmatch där man känner på varandra, säger Nicklas Danielsson.

Första perioden blev mållös.

I andra kom Växjö ut med en högre växel och sköt mer än dubbelt så många skott som Brynäs. Till slut gav det frukt. Efter sex minuter överlistade Marcus Sylvegård Brynäs målvakt Samuel Ersson och stämningen blev tung i arenan.

– Vi behöver stå upp och vinna närkamper. Det är därför de vinner skottstatistiken, de har mest puckinnehav och vinner närkamperna. Det ville vi göra bättre. Vi ville verkligen gå för det. Vi ville släppa lös och gå för vi hade inget att förlora eftersom att vi inte hade det i egna händer när vi låg under med 1–0 så gick för vinsten, säger Nicklas Danielsson.

Trodde du att ni skulle vända på det?

– Ja, det trodde jag. Det var bra stämningen i laget och det var ingen som hängde med huvudet, vi gick för det och skapar riktigt bra chanser.

– Men vi får inte riktigt in pucken. Det är en oerhört tight match, 0–1 säger väl det mesta. Det är så svårt att säga något mer när det är så tungt.

Varför lyckades ni inte sätta någon puck?

– Jag vet inte. De höll oss på utsidan hela tiden. Vi måste våga bryta in och bryta mönster och ta oss in på mål och försöka slänga in fler puckar på mål för att få returer och skapa målchanser av ingenting.

I tredje perioden gjorde Brynäs vad de kunde för att kvittera och ta matchen till förlängning. Nicklas Danielsson hade ett skott i ribban i matchens absoluta slutskede och Brynäsfansen fick ett sista hopp när det snabba skottet gick till videogranskning. Väl där konstaterades det att pucken inte var inne och Växjö tog alla poäng.

– Det var surt, hade vi gjort mål där och vunnit sudden hade man ju absolut varit lite gladare just nu. Vi skapar ju ändå chanser till att göra mål. Det är inte så att vi inte skapar något.

Nu är Växjö hela sju poäng före Brynäs, vilket i teorin betyder att Brynäs måste ta minst tre segrar på fyra matcher samtidigt som Växjö måste förlora lika många. I praktiken låter det omöjligt men Danielsson försöker att vara positiv och hålla modet uppe.

– Så länge det finns en chans kommer vi att försöka ta varenda halmstrå även fast det här var en nyckelmatch givetvis. Vi bör vinna alla matcher som återstår för att gå vidare, men vi håller hoppet öppet.

Kände ni extra tung press när ni mötte just Växjö som är laget ni jagar?

–Nej, alla matcher har varit måstematcher i de senaste 10-15 omgångarna. Det var inget vi vet att alla matcher är viktiga och att vi har chansen, vi har inte gett upp på något sätt. Det är det att det var en tung förlust.

Hur känner du just nu?

– Det är såklart jättetråkigt. Det är jättetungt, jag är alltid besviken efter förluster, speciellt en sådan här match.

Återstående program för Brynäs och Växjö

Brynäs:

Tors: Rögle (b), Lör: Leksand (h), Tis: Oskarshamn (b), Tors: Örebro (h).

Växjö:

Tors: Frölunda (h), Lör: Malmö (b), Tis: Skellefteå (b), Tors: Färjestad (h).

Matchfakta

Brynäs–Växjö 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Andra perioden: 0–1 (6.24) Marcus Sylvegård (Fredrik Karlström).

Skott: 26–30 (9–8, 6–14, 11–8).

Utvisningar, Brynäs: 1x2. Växjö: 4x2.

Domare: Wolmer Edqvist och Mikael Nord.

Publik: 5 667.

Så spelade Brynäs

Målvakter: Samuel Ersson (Jocke Eriksson)

Förstafemman: Jonathan Sigalet, Victor Söderström – Anton Rödin, Greg Scott, Nicklas Danielsson.

Andrafemman: Niclas Andersén, Marcus Björk – Emil Molin, Tomi Sallinen, John Persson.

Tredjefemman: Josef Ingman, Eric Norin – Jaedon Descheneau, Jacob Blomqvist, Daniel Mannberg.

Fjärdefemman: Oscar Birgersson, Linus Ölund, Johan Alcén.

Extra back: Alexander Lindelöf.

Extra forward: Oskar Kvist.

Skadade: Joachim Rohdin, Marcus Ersson, Lukas Kilström, Samuel Asklöf.