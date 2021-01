Därför är förlusten av dansen ett problem: "Inte bara hälsosamt utan livsviktigt"

Jag vill gå på rejv. Vågar man ens vädra den här tanken nu, i tider av offentliga skampålar och oförblommerat angiveri? Men jag saknar allt sånt. Saknar nattklubbar och trånga barer, saknar att stöta på någon som man känner och att få krama om den. Eller någon som man halvkänner. Eller bara någon som känner någon man känner, men den har efterfest så alla knatar dit sent på natten och dansar i köket och röker på balkongen.

Dessutom saknar jag att dansa tango. Det var egentligen det det här skulle handla om.

2020 var ett ganska hemskt och cerebralt år med mycket rädsla och stress uppsminkat till rationalitet. Jag säger inte att man måste få dansa tango till varje pris. Det är inte det jag säger. Men vi har väldigt lätt hamnat i de "hårda" frågorna, har vi inte det? Varje nyhetssida har börjat med en räkning av de döda. Sedan uttalanden från olika experter. Smittkurvor och platåer, IVA-inläggningar, kapacitet, vårdskuld, R-tal och t-celler, antikroppar. Man skulle också kunna prata om vad vi försakat, och vad vi fortsätter att försaka. Saker som sinnlig spontanitet och fysisk närhet. Och för sådana saker kan tango vara en bra ingång. Det kan säga något om en förlust som nästan alla bör ha råkat ut för under året som gått.

– Det var så svårt att föreställa sig, hur skulle vardagen bara fortsätta, veckorna bara gå, utan någon tango?!

En bra dans är som ett enda sinne med fyra ben. Det är vackert att få dela det med en annan människa.

Säger Carina Lindström Sundin. Jag har ringt upp henne och Thomaz Lindström Sundin, och vi pratar om hur det kändes kring mars förra året, då föreningen Gefle Tango tog beslutet att ställa in sin verksamhet. I början kändes det overkligt, säger de. För livet fortsatte på många sätt som vanligt runt omkring. Och det fanns en stark vilja att fortsätta med tangon. Olika förslag på tänkbara lösningar. Thomaz hade också svårt att föreställa sig en tillvaro utan föreningen, men kände ändå att inget av förslagen var helt bra.

– Det fanns så många osäkra faktorer. Och det finns många äldre inom tangon. Det går inte. Det var känslan då.

Carina berättar att hon redan hade förberett sig på den saknad hon började känna. Efter musiken, närvaron, mötet med andra dansare. Hon säger att hon upplever tango som "medveten närvaro i alla sinnen".

– En bra dans är som ett enda sinne med fyra ben. Det är vackert att få dela det med en annan människa, säger hon.

De är glada att de ändå bor under samma tak, och kan dansa med varandra.

När man dansar med någon dansar man inte med en kroppsform eller en längd eller en ålder eller ett yrke, utan den personen. Bara den personen. Allt annat är oviktigt.

Det är Hasse Lindh och Lena Lindh också, säger de när jag ringer upp. De har tagit för vana att dansa några danser med varandra varje kväll. Men det kan inte helt ersätta känslan att gå på en milonga, som en tangofest brukar kallas.

– Lena dansar bra men det blir lite enahanda. Man vill ha andra att dansa med också, säger Hasse.

– Vi vet att vi kan dansa med varandra. Men att dansa med någon annan, kanske någon helt okänd, betyder så mycket, säger Lena.

– När en sådan dans funkar känner jag mig uppskattad, och uppskattar mig själv för att jag kan klara det, fortsätter hon.

Hon saknar också förväntan inför en milonga: att göra sig extra fin, träffa sina vänner, söka någons blick för att bjuda in till en dans...

Argentinsk tango skiljer sig från många andra pardanser i det att den inte har några grundsteg att falla tillbaka i. Den har inte heller en så enhetligt tydligt markerad rytm som andra danser, utan dansrytmen är föremål för tolkning. Den stora frihet som lämnas till dansarna att själva och tillsammans skapa dansen i samma sekund som de hör musiken gör tangon till en relativt svår dans att bemästra, men det är samtidigt just det som gör den så sinnesutvidgande när man lyckas dansa en dans som faktiskt fungerar.

– Då möts vi på ett djupare plan än vi normalt möts, och ett naknare plan också, säger Carina Lindström Sundin.

– Ett mänskligt plan, fyller Thomaz Lindström Sundin i:

– När man dansar med någon dansar man inte med en kroppsform eller en längd eller en ålder eller ett yrke, utan den personen. Bara den personen. Allt annat är oviktigt.

Det är den sinnliga närvaron. Och då har vi inte ens kommit in på själva förutsättningen för den, som är den fysiska, kroppsliga närvaron.

– Beröring är viktigt, det är på det viset man får starka band till en annan människa, säger Lena Lindh.

– Oxytocinet flödar, det är en fysisk reaktion. Jag är begiven på det. Jag säger att jag är tangoberoende, jag vill ha min dos.

Oxytocin är ett antistresshormon som hjärnan löser ut vid närhet eller beröring. Ämnet är centralt för att skapa och hålla ihop relationer livet igenom och kan öka tilliten och öppenheten mellan människor.

Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor i fysiologi, mest känd för sina rön om just oxytocin. Så här sade hon när jag bad henne förklara oxytocin och dans för mig för några år sedan:

– När oxytocinet kommer loss så puffar det på både dopaminer, endorfiner och serotonin, våra kroppsliga belöningssystem. Det innebär att dansen inte bara dämpar din oro och stress och får dig att känna dig avslappnad, utan att du också känner glädje och att du tycker om människan du dansar med.

Tangon är inte bara en specifik dans med sitt eget kulturarv och sin egen teknik, det är mänskliga möten, säger Carina Lindström Sundin.

– Det är närhet. Vi tar i varandra. Människor som inte normalt är nära kommer fysiskt och sinnligt nära.

– Det är inte bara hälsosamt utan livsviktigt, får vi inte det så påverkas vi på olika sätt.

Så visst är det en viktig sak som faller bort, i våra gemensamma strävanden att bromsa smittspridningen. Och det här gäller självklart inte bara tangodansare, det gäller mormödrar som inte längre kramar sina barn och barnbarn och det gäller barn och barnbarn som inte längre kramar sina mormödrar. Det gäller vänner som inte längre kramar om sina vänner. Det gäller all utebliven spontanitet i möten med vänner och främlingar som inte blivit av och som fortsatt inte blir av.

Jag kan se vackra bilder på mat och lära mig om matlagning, men om jag inte själv har ett kök så vet jag inte riktigt vad jag ska göra med det.

Ett år helt utan tango har det inte varit. Under sommaren dansade vi i regementsparken, och under den tidiga hösten fick vi några danser inomhus också. Men det skedde med speciella restriktioner och avgränsningar. Bara par som hade avtalat sin intention på förhand dansade med varandra, och de höll avstånd till andra besökare. Sedan kom hösten med förnyade allvarstoner och allt ställdes in igen.

Digitala "lösningar" finns förstås inom tangon som inom mycket annat. Men inom tangon är de kanske särskilt otillfredsställande. Man kan ta lektioner på Zoom och slipa på sin individuella teknik, men ingen av de medverkande i den här artikeln tycker att det helt lyckas fånga upp längtan efter tangon.

– För mig är det som att titta på ett matprogram om jag är hungrig, säger Thomaz Lindström Sundin.

– Jag kan se vackra bilder på mat och lära mig om matlagning, men om jag inte själv har ett kök så vet jag inte riktigt vad jag ska göra med det.