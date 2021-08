Därför är stamfuchsiorna i Esplanaden så risiga: "Jobbar för att de ska må bra"

De pampiga stamfuchsiorna som har prytt Esplanaden under ett antal årtionden brukar kallas Gävles paradväxter. Men i år är de inte fullt så praktfulla som de brukar kunna vara. Anledningen är att de inte haft optimala förutsättningar under vinterförvaringen. Förr hade kommunen ett eget växthus på Näringen där fuchsiorna fick tillbringa vinterhalvåret under trivsamma förhållanden. Men för några år sedan revs växthusen för att ge plats åt den nya järnvägssträckningen till och från Gävle hamn. Det innebar att stamfuchsiorna blev hemlösa och fick flytta in i ett ombyggt garage på Näringen.

– Vi kallar det för växthus men det är så klart inte ett växthus i vanlig bemärkelsen, säger Anita Ejderdun, parkingenjör på kommunens Drift och förvaltning.

I lokalen finns visserligen några fönster men det är växtbelysning som står för den egentliga ljuskällan. För att fuchsiorna ska gå ner i en riktig vintervila krävs en temperatur på strax under fem plusgrader. När de ska väckas upp igen någon gång i februari tänds belysningen samtidigt som temperaturen i lokalen stegvis ökas upp till tio, tolv grader. Men under vintern var det för varmt i lokalen vilket gjorde att växterna aldrig kom ner i en riktigt vintervila. Det är därför som de fortfarande inte mår riktigt bra. Det blev helt enkelt för tufft för dem att vänja sig vid att stå utomhus igen när sommaren kom.

– Vi behöver utveckla lokalen och förbättra miljön ännu mer. Det behövs en annan kylanläggning för att få rätt temperatur, säger Anita Ejderdun.

Trots att vissa av stamfuchsior har farit rejält illa och det är glest med både blommor och blad ska de återhämta sig. Det är Anita Ejderdun övertygad om.

– Vi fortsätter att jobba för att de ska må bra.