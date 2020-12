Därför börjar Ica Maxi ta betalt för nätbeställning av mat

Under coronapandemin har matvarukedjornas tjänst där man klickar ihop sin beställning på nätet för att sedan hämta färdigpackade kassar i eller utanför butiken fått en rejäl uppsving. Många konsumenter väljer tjänsten för att slippa trängas med andra och riskera smittspridning.

Fram till nu har orderkostnaden varit noll kronor för den som bokat sin mat på Ica Maxis hemsida. Men det är egentligen inte helt sant.

Den som jämför priserna på nätet med priserna i den fysiska butiken märker att det skiljer en del. Det är den skillnaden som nu försvinner, och ersätts med en fast kostnad på 39 kronor för att packa maten.

– Vi har tidigare tagit betalt via en differentierad prissättning mellan nätbutiken och den fysiska butiken. Nu går vi istället över till att kunden får betala samma pris på nätbutiken som i den fysiska butiken men betala för plocktjänsten via en avgift på 39 kronor per order, säger Henrik Stööp.

– Jag tror att alla konkurrenter redan har den modellen, säger Henrik Stööp.

Nu blir det alltså samma priser överallt. Och enligt Henrik Stööp är det till förmån för kunden.

– Det blir enklare och tydligare att jämföra oss butiker som erbjuder onlinehandel, säger han.

Han menar att netto-effekten för kunden blir att matkassen blir billigare.

– Handlar du fem varor kanske det blir dyrare. Men det gör ju väldigt få. Vi ser tvärtom att fler handlar allt mer nu under coronan. Jag hävdar att kunden är en vinnare på det här, säger han.

Så mycket tar Gävles butiker för att packa nätbeställda varor:

Ica Maxi Hemlingby: 39 kr från och med vecka 50.

City Gross, Hemlingby: 95 kronor, gratis vid köp över 700 kr

Willys, Hemsta och Lokförargatan: 49 kr

Coop. Utvalda butiker. Kostnadsfritt vid köp för minst 500 kr