Därför övar en cirkus i Gävle – stannar vid Gasklockorna i en månad

Om allt går enligt plan ska "Circus I love you" som de heter göra säsongspremiär inför några skolklasser i Gävle i slutet på maj.

Egentligen var tanken att uppträda vid en festival i Bryssel vid den tiden, men det har fått skjutas upp till hösten. I stället har de satsat på ett mindre tält och hoppas kunna sätta upp föreställningar för mindre publiker i det under sommaren.

Cirkusen anlände i söndags och har slagit upp sitt tält på Gasklockeområdet. Här ska de skapa en timmeslång föreställning. De var inte bokade för förra årets cirkusfirande i stan, men har haft kontakt under tre år med Kalle Wedin, som är kultursamordnare på kommunen. Nu blev det ett samarbete.

– Före corona hade vi precis presenterats på olika stora internationella festivaler, och hade evenemang bokade i Sverige, Belgien, Frankrike, Tyskland, Danmark. 2020 var då det skulle hända. Men nu handlade det mest om att överleva och göra det bästa av situationen, säger Pelle Tillö, den ende svensken i cirkusgruppen.

Circus I love you grundades av finländarna Julien Auger och Sade Kamppila och startade att turnera först 2018. De såg fram emot ett 2020 med 43 000 besökare på sina föreställningar, men i stället fick nästan allt ställas in under förra året och det totala publikantalet blev snarare 3 000.

– Det funkar inte om vi har åtta personer i publiken och sju personer på scen. Vi gjorde bara några föreställningar utomhus och vid ålderdomshem förra året, berättar Sade Kamppila.

Sin cirkus spelar de utan djur men med livemusik. Att turnera som de klassiska cirkusarna gör, fast med en nycirkusrepertoar är de unika med i Sverige förklarar de.

– Den faktiska mängd publik som den traditionella cirkusen nått ut till är ofantlig och där har den samtida konstscenen något att lära sig från, säger Pelle Tillö.

Sättet att nå ut till publiken är lättare om man reser runt i tält, menar han.

– Det är vackert, för du kan komma var som helst i Europa och det är väldigt gränsöverskridande, både socialt och geografiskt. Du kan spela en storslagen föreställning i en kohage i en by eller göra det i Paris.

Cirkusens sju medlemmar är mångsidiga. När de inte genomför akrobatik på scenen växlar de nämligen med varandra i att ackompanjera skådespelet med musik. I vissa sekvenser används till och med instrumenten i tricken.

– Bland annat jonglering med kontrabas. Benoît har ett trick där han står på kontrabasen och en gång gick den faktiskt sönder, berättar Sade Kamppila.

Deras shower är utan pauser och sömlösa på ett sätt som traditionella cirkusar inte är arrangerade. Eftersom inga djur ingår är den upphöjda scenen i mitten av tältet bara fem meter i diameter, vilket bäddar för en halsbrytande upplevelse för betraktaren.

– Ja, det blir inte så stort utrymme mellan publik och artister. Det ska vara ganska intense, säger Sade Kamppila.