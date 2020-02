Därför valde Granat Gefle – trots bud från superettan: "Vill vara med på resan tillbaka"

Erik Granat är 24-åringen som hoppas kunna bidra med rutin och erfarenhet till Gefle IF i sommar. Under måndagen skrev han på och motiverar valet med att han vill gillar "projektet Gefle IF" och drömmer om att kunna göra en resa tillsammans med klubben.

– Det ju en klubb som egentligen inte ska vara i division 1, säger han.