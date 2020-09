De får fram bevisen som kan fälla en våldtäktsman: "Vi måste vara oerhört noggranna"

Efter en våldtäkt eller sexuellt övergrepp är det viktigt att ta till vara alla potentiella bevis. Våldtäktsoffer kan komma till akutmottagningen i Gävle dygnet runt, där undersökningen görs av en gynekolog som assisteras av en undersköterska. Dagtid sker undersökningen på kvinnokliniken.

Eva Svensson har jobbat som undersköterska sedan 1983. Hon är specialiserad på att hjälpa kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.

– Vi har flera viktiga roller i det här. Vi ska ta hand om patienten som ofta är i kris och kan ha kroppsliga skador som behöver tas om hand, men vi ska också utföra en spårsäkring, säger hon.

Ofta kommer den utsatta till sjukhuset med polis när polisanmälan är gjord, men ibland söker sig kvinnan direkt till sjukhuset. Sjukvården kan då hjälpa till att göra polisanmälan.

Vid undersökningen används en spårsäkringssats från polisen, ett så kallat rape-kit. Här finns all utrustning som behövs för att samla in och dokumentera bevismaterial samt instruktioner för användning. Utrustningen används av sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med personer (kvinnor, barn och män) som misstänks ha blivit utsatta för sexualbrott. Genom att följa anvisningarna kan läkaren ställa rätt frågor, ta rätt prover och svara för att prover och dokument hanteras rättssäkert. Lådan innehåller bland annat bomullspinnar, provrör, påsar för att samla in material, kam, koksaltlösning, tejpfolie, linjal, ersättningstrosor och post-it-linjaler som kan användas när skador på kroppen fotograferas.

– Varje undersökning inleds med ett samtal för att få en bakgrund till vad som har inträffat för att kunna rikta spårsäkringen, säger Karolina Sydner, specialistläkare på kvinnokliniken i Gävle.

Vi försöker minimera tiden i gynstolen, för det oftast det momentet som är jobbigast för kvinnan

Undersökningen inklusive samtal tar ungefär en timme. Eventuella skador dokumenteras.

– Vi går igenom kroppen från topp till tå, men vi tar det stegvis och hon ska inte behöva känna sig naken, berättar Eva Svensson.

I undersökningsrutinen ingår även provtagning och uppföljning för att utesluta att kvinnan utsatts för blodsmitta eller könssjukdom.

– Vi försöker minimera tiden i gynstolen, för det oftast det momentet som är jobbigast för kvinnan. Ibland avbryter vi undersökningen om hon upplever det jobbigt, det får inte bli känslan av ett nytt övergrepp, förklarar Eva Svensson.

Eva och Karolina poängterar att undersökningen är frivillig och sker helt på kvinnans villkor.

– Man blir alltid berörd av att möta de här kvinnorna och en del historier bär man med sig, säger Karolina Sydner.

Forskning visar att betydelsen av det första bemötandet av personer som utsatts för övergrepp kan få stor effekt på hur väl personen kan läka och bearbeta det som hänt. Ett dåligt bemötande från omgivningen förvärrar den redan traumatiska upplevelsen.

– Det gäller att vara lyhörd. I det kaos och den otrygghet som offret känner försöker vi skapa ett så tryggt möte som möjligt i en lugn miljö. Det gäller att ta sig tid, låta dem prata och få dem att förstå att det här gör vi för din skull och det är du som styr undersökningen, säger Karolina Sydner.

En fullständig spårsäkring kan genomföras åtminstone tio dagar efter våldtäkten.

– Det är förstås optimalt om man kommer så snart som möjligt och om man helst inte har duschat, säger Karolina Sydner.

Våldtäktsoffret får har med sig en vän, en syster eller sin mamma som stöd. Kuratorsamtal erbjuds alltid i akutläget.

Spårsäkringskitet omhändertas sedan av polisen och skickas till polisens avdelning Nationellt forensiskt centrum, NFC, för analys.

– Om kvinnan inte vill eller vågar göra en polisanmälan, kan undersökning och spårsäkring utföras ändå och kitet förvaras enligt särskild rutin hos oss i minst två år, om patienten väljer att anmäla i ett senare skede, förklarar Karolina Sydner.

Sexuella övergrepp kan drabba vem som helst i alla åldrar och i alla samhällsklasser

Patienten erbjuds också inläggning på avdelning. Övergreppet kan ha skett i offrets bostad och hon kan känna sig otrygg hemma. Överfallsvåldtäkterna utomhus är relativt ovanliga, ofta är offret bekant med gärningsmannen.

– Om patienten de inte klarar att genomgå undersökningen i akutskedet kan hon erbjudas att kvarstanna på vårdavdelning, få stöd och undersökningen kan då i många fall utföras dagen efter, säger Karolina Sydner.

De flesta kvinnor som kommer till akuten är unga, i sena tonåren eller i 20-årsåldern.

– Men sexuella övergrepp kan drabba vem som helst i alla åldrar och i alla samhällsklasser.

En månad efter övergreppet får patienten komma på ett första återbesök på gynmottagningen.

– Då tas nya uppföljande prover och ett graviditetstest.

Efter tre månader blir patienten kallad till ytterligare en undersökning.

– För många kan det vara skönt att få prata med någon utomstående och en del vill komma på fler uppföljningar, säger Eva Svensson.

Kvinnor utsatta för sexuellt övergrepp omhändertas på kvinnokliniken, de män som utsatts omhändertas av kirurg.

– När det gäller barn utsatta för misstänkta övergrepp görs undersökningen av specialutbildad personal, oftast på Barnahuset, då bland annat lekterapeut och barnläkare är med, säger Karolina Sydner.

Årligen görs det ungefär 40 undersökningar av kvinnor utsatta för misstänkt sexuellt övergrepp på Gävle sjukhus.

– Antalet sökande har ökat något men mörkertalet är sannolikt stort, säger Eva Svensson.

Får ni veta om den misstänkta våldtäktsmannen fälls?

– Inte från polisen. Men genom samtal med tjejerna får jag ofta veta hur det har gått med polisutredningen, om våldtäktsmannen har gripits eller om polisen har lagt ner utredningen, säger Eva Svensson.

Det händer att läkaren kallas som vittne till rätten och ofta begär polisen in ett rättsintyg.

Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Det kan vara allt från att tjata sig till sex, till våldtäkt. Det kan också handla om att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar. I och med samtyckeslagen som kom 2018 är sexuella handlingar mellan två individer olagligt om samtycke från båda inte finns.

– Den som utsatts för övergrepp ska inte känna skuld och skam. Det är aldrig kvinnans fel. Har du sagt nej så är det nej, säger Eva Svensson.

Hon uppmanar alla som blivit utsatta för övergrepp att söka vård och göra undersökningen.

Behöver du någon att prata med? Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för våld och hot.