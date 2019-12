De jobbar ensamma på julafton: "Barnbarnen väntar på mig därhemma"

Gävle hamn är öppen också på julafton. I vaktkuren den här dagen sitter Ola Aspengren. Han började jobba som trafiksamordnare i Gävle hamn i april så det här är hans första jul i jobbet.

– För mig är det ingen fara att jobba på julafton. Mina barn är vuxna. Men jag har barnbarn som bor i Sandviken och Rotebro och de väntar på mig hemma på Gävle Strand. Jag får äta julbord på kvällen när jag kommer hem och sen öppna julklappar. Men Kalle Anka missar jag, säger han.

På vardagar sitter trafiksamordnarna i vaktkuren hela tiden och håller koll på vilka bilar som åker in och ut. På helgerna gör de ronder också för att bland annat kontrollera att inget är trasigt på staketet som omgärdar hamnområdet.

Men annars sitter de på post vid grindarna.

– En del besökare har passerkort och åker in själva. Andra måste komma in och legitimera sig innan jag släpper in dem, säger Ola Aspengren.

När tidningen gör ett besök kliver Lena Sundberg från Forsbacka in och skriver upp sig på en lista för att kunna passera genom grindarna.

– Jag är här för att hämta sambon som jobbar i hamnen, säger hon.

Ola Aspengren beskriver julaftonen som en ganska normal arbetsdag på helger.

– Det är ganska lugnt, men som du ser passerar bilar då och då.

Efter jobbet åker Ola Aspengren hem till Gävle Strand för att fira julen med familjen. Dagen efter ska han vara på plats igen och jobba nattskift.

Marianne Högström är sjuksköterska inom kommunala Välfärd Gävle. När tidningen träffar henne strax efter klockan tolv på julafton har hon förutom de planerade besöken redan varit ute på tre akuta besök.

Kort sagt har hon haft fullt upp hela tiden.

Hon berättar att hon och kollegorna på julafton samlas i lokalerna på Magasinsplan vid Gevaliafabriken och därifrån utgår till uppdragen på egen hand.

– Det är på jourtid, helger och kvällar, som jag är stationerad på Magasinsplan. I vanliga fall jobbar jag i Bomhus.

I lokalerna finns en samordnare. Tre sköterskor åker runt i bil i hela Gävle kommun och vårdar personer. Såväl planerade som akuta besök görs på julen.

Marianne Högström har stor vana av att jobba på julafton.

– Det är bättre att jag jobbar så att de som har småbarn får vara hemma och fira med familjen, säger hon.

Marianne Högströms barn är i dag vuxna. Men på den tiden när hon själv hade småbarn var det en annan visa.

– Då försökte man undvika att jobba på julen. I bland blev man tvungen till det. Men ofta fanns det någon som var lite äldre som kunde tänkas ta julpassen.

Marianne Högström berättar att hon och hennes kollegor är mycket kollegiala och hjälper och stödjer varandra så gott det går.

Enligt henne är att jobba på julafton ungefär som att jobba en vanlig helgdag – med en skillnad.

– På julen har jag alltid på mig en tomteluva och det tycker personerna som jag besöker är jättekul.

I stället för att fira julen på julafton firar hon dagen efter.

– Det går alldeles utmärkt, särskilt nu när man inte har småbarn längre.