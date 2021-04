De ska driva nya Diléns på Godisfabriken: "Känns otroligt spännande"

Mario Ocisnik befinner sig i Landskrona där han sedan nio år tillbaka driver restaurangen Idas by the sea. Tanken är att han ska sälja restaurangen för att kunna ägna all tid åt jobbet som ansvarig för bistron, en del i Diléns storsatsning på saluhall, i bostadskvarteret Godisfabriken.

– Bistron som en del i saluhallen är en fantastisk idé och det känns otroligt spännande, säger Mario Ocisnik.

I nästan 20 år jobbade Mario med representationsmiddagar på Sandviks restaurang Bruksmässen. Han var även med och byggde upp stålkoncernens hotell i Sandviken.

Det är hemma för mig

Efter att ha långpendlat i flera år ser han nu fram emot att jobba i Gävle, en knapp timmes bilresa från Österfärnebo där han har bott tillsammans med sin fru sedan 1995.

– Det är hemma för mig, Österfärnebo är en fantastisk liten ort.

Han beskriver restaurangen, som ska ha 70 sittplatser, som en levande bistro med öppet kök och en vinbar.

– Vi kommer att jobba med högkvalitativa råvaror där man ska kunna välja ut den köttbit man vill äta, framöver är tanken att vi ska ha vinprovningar och gästkockar, säger Mario Ocisnik.

Läs mer: Bygglov för Diléns saluhall på Godisfabriken – då börjar bygget

Anders Larsson, ett välbekant ansikte för många Gävlebor, blir fiskansvarig i saluhallen.

Han har några lediga dagar framför sig innan han börjar sitt nya jobb på Diléns i Valbo.

Till en början ska han sätta sig in i företagets inriktning på närproducerat innan det blir dags att planera för den nya saluhallen.

– Saluhallen har lockat mig från första början. Det är precis det som Gävle behöver, just på den platsen också, nära Gavleån.

Vad ser du framför dig?

– Det skulle vara trevligt att jobba mer med lokala fiskare. Kunderna är väldigt medvetna om vad de vill ha och frågar ofta "var kommer den här strömmingen ifrån?"

Anders Larsson har en lång erfarenhet av havets läckerheter.

Efter kockutbildning i Sandviken började han jobba på Hemköp som då låg på Parkvägen i Sörby. Han fick tidigt ett intresse för fisk och skaldjur och blev snart en kunnig och uppskattad personal i den manuella fiskcharken.

– Göran (Hägneby) var kund där, vi har följts åt under alla år faktiskt.

Nu, 23 år senare, värvades han till Diléns av just Göran Hägneby, en av företagets delägare.

Efter Hemköp blev det Ica Söder, sedan City Gross, och de senaste fem åren har han tillbringat i fiskdisken på Maxi Ica.

– Jag jobbade sista kvällen igår (torsdag) faktiskt.

Då får man hjälpa kunden på traven

Anders Larsson tycker om den fina kundkontakten som han menar uppstår i manuella diskar. Det händer att han stöter på kunder när han själv är ute och handlar.

– Då kan jag få frågan "Får du in gösfilé till helgen?". Då måste man kunna svara på det.

Vad är det som går bra nu ?

– Skreitorsken, på våren vandrar den längs norska kusten och har en friskare smak och fastare kött som är populärt. Framöver blir det mycket grillfisk, tonfisk till exempel. Många känner sig osäkra kring att tillaga fisk så då får man hjälpa kunden på traven, säger Anders Larsson.

Fakta/Anders Larsson

Ålder: 45 år.

Familj: Sambo, son och vovve.

Bor: I villa i Olsbacka.

På ledig tid: Hus, hem och släkt. Trädgård är ett stort intresse, även resor och matlagning.

Äter gärna: Smörstekt närfångad abborrfilé med gräslökssås.

Fakta/Mario Ocisnik

Ålder: 59 år.

Familj: Fru och två vuxna barn.

Bor: I villa i Österfärnebo.

På ledig tid: Älskar att resa och tycker om att laga mat. Hoppas få tid att odla lite i trädgården och fiska.

Äter gärna: Är väldigt förtjust i all mat, tycker om inälvsmat som lever och njure, men även en god gryta eller en bra köttbit. Senaste åren har det blivit mycket fisk och skaldjur. Har fiskat en del hummer och det är fantastiskt gott. Beror också på vilket tillfälle det är, i bland passar det bra med en sallad.