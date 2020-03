De tar dig med på en resa till 80-talets Gävle – nu återuppstår Stackbo station: "Så jävla roligt"

Det var under 90-talets första hälft som Stackbo station uppstod ute i Valbo. Där spelade de i Överhärde på IOGT-NTO-lokalen och sedan på motsvarigheten i Nybo. Först 2014 flyttade verksamheten från Valbo till Engesberg där teatern gav "Söderkåkar". Senast de gjorde en egen scenföreställning var sommaren 2017 i Boulognern med "Arvet efter Arne". Dock så gästade skådisar från Stackbo Sara Eby Palms "Trappan", som handlade om BDSM-sex våren 2018. Pausen har sina olika förklaringar, men en inte oansenlig är att den tidigare regissören Börje Wallén hastigt avled i november 2017.

– Jag vill ju att Stackbo ska finnas kvar. Att vi ska fortsätta och göra det här till en tradition igen, säger Peter Iller som varit med sedan 2001 och nu är regissör, samt skådespelare.

Och det har de fått i och med "Lilla fransyskan". En fars skriven under 60-talet av fransmannen Marc Camoletti, som är ett klassiskt förvecklingsdrama. Originaltiteln är "Pyjama pour six", vilket kan översättas till "Pyjamas för sex".

Stackbo har även fått in nytt blod i Vanessa Reidler och Benita Wennstig som kom med så sent som i november. Resultatet är över all förväntan, menar Iller.

– Jag är jävligt glad att det blev så här. För det här är fantastiska människor och det är så jävla roligt att gå hit varje dag och repa med dem. Förhoppningsvis vill de åt samma håll som jag till slut.

I fjol spelades samma pjäs i Kalmar och den åkte även på en mindre turné. Då med en handling förlagd till 70-talet och den alternativa titeln "Dubbel trubbel". Just för att undvika att kalmariterna skulle spela i Gävle blev Stackbos version försenad tills nu där den gamla biografen Spegeln blir spelplats mellan premiären lördag 14 mars och de totalt tolv föreställningarna där den sista hålls 19 april.

– En fantastisk lokal! För att alla ser, eftersom samtliga i publiken sitter ovanför scenen, tycker Iller.

Stackbos version är förlagd till en ort "en timme utanför Gävle" under 80-talet. Decenniet gestaltas med tidstypiska kläder och accessoarer men också i telefoner, med ett klassiskt bakelitmonster och en fast variant. Dialogen har Peter Iller endast gjort mindre ändringar i, så att det framgår att det är Gävle det handlar om och fraser som "det är faktiskt 1980-talet nu". Annars är manuset som det var från 50 år sedan, vilket märks i att skådespelarna niar varandra.

Kommer ni någonsin återuppstå i Valbo där det började?

– Skulle man hitta en spelplats igen är vi öppna för förslag, säger Peter Iller.