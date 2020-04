De yngre överlever covid-19 i Gävleborg – men riskerar bli svårt sjuka: "Behöver ligga länge i respirator"

Enligt färsk statistik (28 april) från Region Gävleborg har antalet bekräftade fall av covid-19 i länet nu stigit till 530. Många av de drabbade är till åren komna. Men i över hälften av fallen - 300 stycken - är patienten under 60 år. 74 av de drabbade är under 30 år. Dessutom har tre barn under tio år testats positivt för coronasmitta.

Det här visar att sjukdomen åldersmässigt har slagit ganska brett mot länets befolkning.

Men när det kommer till dödlighet blir bilden en helt annan. Då är det de äldre som fått ta hela smällen.

- Alla upp till 59 år lever. Den yngsta som dött hos oss är en 60-årig kvinna, konstaterar Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Gävleborg.

Hittills har totalt 52 personer i Gävleborg dött i covid-19. En majoritet av dem, 47 stycken, har varit 70 år eller äldre och alltså tillhört den definierade riskgruppen. Fem dödsfall finns även rapporterade i gruppen 60-70 år.

Unga och medelålders patienter har hittills klarat sig undan med livet i behåll. En förklaring är att man som yngre har bättre fysiska förutsättningar att genomleva sjukdomen och den tuffa behandling som kan krävas.

- Men man ska komma ihåg att även yngre kan bli svårt sjuka och behöva ligga länge i respirator. De har det ofta väldigt jobbigt, påpekar Signar Mäkitalo.

Även om prognosen för yngre covid-19-patienter är god är behandlingen mycket krävande. Resultatet är till stor del beroende av den kompetens som vårdpersonalen besitter.

- Den här sjukdomen är mycket svårare att hantera än andra som kräver respiratorvård. Den kräver väldigt god kunskap och erfarenhet hos personalen, säger Signar Mäkitalo.

Gävleborgs län har förskonats från dödsfall hos yngre. Men det gäller inte för Sverige som helhet. Totalt i landet finns, enligt den senaste statistiken, 119 dödsfall i covid-19 rapporterade i åldrarna 59 år och yngre. 13 personer mellan 20 och 40 år har dött.

Varför har Gävleborg klarat sig så bra när det gäller de yngre patienterna?

- När vi pratar om dödsfall bland yngre så pratar vi framförallt om Stockholm, Sörmland och Östergötland där man haft ett enormt insjuknande. De ligger i en annan division än vad vi i Gävleborg gör. När man får jättemånga fall så får man dödsfall i de här åldersgrupperna också, säger Signar Mäkitalo.

Hur länge patienter med svår covid-19 håller sig vid liv varierar stort i Gävleborg. I vissa fall har döden inträtt redan inom ett dygn efter att diagnosen ställts. I andra fall har det dröjt uppemot en månad. Flertalet av dödsfallen har inträffat inom två till tio dagar efter att smittan bekräftats.

De som dött i Gävleborg har i 36 fall gjort det på sjukhus, i 15 fall på äldreboende och i två fall i hemmet.