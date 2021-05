Debatt: Avbryt avtalet ”En bra start” omgående

Efter den uppkomna skandalen i Brynäs IF anser vi kristdemokrater att Gävle kommun med omedelbar verkan avbryter avtalet ”En bra start” med Brynäs IF. Att Brynäs IF har en hel del värdegrundsarbete att göra, det råder inga tvivel om. Laget har en allvarlig förtroendeskada genom bland annat våldtäktsmisstankar som spelare i A-laget dras med, men även själva agerandet kring misstankarna och hanterandet av detta under kvalspelet är kritiserat.

Att Gävle kommun tar avstånd från detta är en självklarhet, och med det, omedelbart bryta avtalet, anser vi Kristdemokrater. Så som ledande politikerna (S, MP, L, C) med Åsa Wiklund-Lång (S) i spetsen nu agerar, med ett tomt hot och en önskan om ett papper från Brynäs IF på ett förbättrat värdegrundsarbete räcker inte. Förtroendet är skadat. Överenskommelserna i avtalet mellan Brynäs och Gävle kommun är brutna och samarbetet ska därför avbrytas med omedelbar verkan.

Vi anser att Brynäs IF behöver en helt ny styrelse och med den nya ledningen är Brynäs IF välkommen att inleda samtal med Gävle kommun igen. Den stolthet som Brynäs IF är för staden och den storhet som Brynäs IF är i landet bär många av oss, djupt i hjärtat, men det är med skam vi talar om Brynäs IF nu. Denna stolthet är det första en ny ledning måste återerövra där värdegrundsarbetet är i fokus.

Vi vill lyfta vårt fantastiska damlag i Brynäs IF, som hjälper oss att bevara Brynäs i hjärtat. Vi är oerhört stolta över dem och deras prestationer. En fantastisk säsong toppad med en silvermedalj där tränare Henrik Glas, får en stor eloge för sitt ledarskap.

Vi kristdemokrater kommer på nästa kommunstyrelse väcka ett initiativ om att avbryta avtalet ”En Bra Start” omgående och avsluta de ekonomiska åtagandena som kommunen har. Det elitstöd på 500 000 kr som Brynäs IF erhåller kräver vi Kristdemokrater oavkortat riktas och redovisat till damlaget.

Jan Myléus (KD), kommunalråd i opposition

Tomas Djurhed (KD), arbetsmarknad- och Funktionsrättsnämnden

Ullrica Hedin (KD), socialnämnden

Daniel Weis (KD), utbildningsnämnden

Lili André (KD), kommunfullmäktige