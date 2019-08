Debatt – Beckman (M): Bisarrt att möta en annalkande lågkonjunktur med friår

Under andra kvartalet var den ekonomiska utvecklingen negativ och arbetslösheten förväntas nu öka. Efter att regeringen under ett antal år åkt räkmacka rakt igenom superkonjunkturen kommer nu bistrare tider. Nuvarande politiska riktning ger inte skäl till att vädra morgonluft. Tvärtom. Januaripartierna har låst fast sig i en salig kompromissröra där Miljöpartiets siestapolitik dragit det längsta strået. Som ett konkret resultat ska ”utvecklingsledighet” – eller friår som det egentligen heter – införas. Fullt friska människor ska betalas för att under en längre tid utöva rekreation och mer fritidssysselsättning. Den redan hårt sargade Arbetsförmedlingen förväntas anvisa människor mitt i livet till kurser såsom flugfiske. Kalaset förväntas kosta uppemot 14 miljarder kronor under de närmaste fyra åren, allt enligt riksdagens utredningsinstitut.

Ledighetsexperimentet har redan sett dagens ljus i Sverige. I början av tvåtusentalet tog Miljöpartiet sossarna som gisslan och forcerade igenom eländet. Snart dömdes insatsen ut av alla, inklusive LO-facken. Flertalet granskningar visade att antalet arbetade timmar minskade. För de enskilda deltagarna blev inkomsten dessutom lägre, pensioneringstakten högre och reformen hade ingen effekt på sjukfrånvaron. Miljarder skattekronor gick rakt ned i sjön. Det är lätt att skratta åt spektaklet, men garvet fastnar i halsen när man ser till Konjunkturinstitutets desperata varningsrop och sommarens valutadekadens. Den svenska kronan har tydligt tappat, vilket märkts i plånboken. Fem år av bidragshöjningar och regleringsiver har tagit ut sin rätt på svensk konkurrenskraft.

Istället för att fortsätta med bidragsflum och friår krävs nu en offensiv jobbskaparlinje. Sätt arbetslinjen främst. Entreprenörskap och företagande måste sättas i första rummet. Stärk incitamenten till arbete. Inför bidragstak. Se till så att nyanlända svenska kommer i riktiga jobb, med lägre lön, istället för meningslösa hittepå-jobb. Öka effektiviteten i yrkesutbildningarna.

Allt detta är viktigare än att satsa på friår i tiomiljardersklassen.

Lars Beckman (M),

Riksdagsledamot Gävleborg