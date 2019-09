Debatt: Centerpartiet gör budgeten grönare

Häromveckan presenterades den första höstbudget som förhandlats fram mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringspartierna. Det är en budget med stort fokus på klimatet, åtgärder för en levande landsbygd och mer effektivt jobbskapande. Det är också en skattesänkarbudget.

Vi ser till att skatterna sänks med 13 miljarder kronor nästa år. 2021 planeras sedan fortsatta skattesänkningar med ytterligare minst 3,5 miljarder kronor. Vissa av skattesänkningarna är en del av en grön skatteväxling, där skatten på jobb och företagande sjunker medan miljö- och klimatskadlig verksamhet får skatta mer.

Årets budget innehåller flera stora satsningar där vi gynnar miljövänliga åtgärder som installation av solceller och övergången till en fossilfri fordonsflotta. Samtidigt hjälper vi företag att ställa om med nästa generations miljöteknik, samt förstärker avdraget för de som jobbar med forskning och utveckling.

Vi satsar på fler jobb och lägre trösklar in på arbetsmarknaden genom ett ingångsavdrag där det blir billigare för företag att anställa de personer som är nya på arbetsmarknaden. Samtidigt införs etableringsjobb för att få nyanlända in i jobb, och det görs satsningar för svenskundervisning tidigare under asylprocessen.

Många på landsbygden betalar idag högre skatt i jämförelse med människor andra delar av Sverige, trots att de ofta får sämre offentlig service och sjukvård. Därför sänker vi nu skatten för hundratusentals människor i norra och västra Sverige. Vi satsar också på nattåg, bättre vägar och bredbandsutbyggnad, samt fler statliga servicekontor.

Vi ökar även takten i omställningen av transportsektorn för att minska de klimatfarliga utsläppen. Den som köper en miljöbil får ta del av klimatbonusen samtidigt som vi satsar på laddinfrastrukturen. Totalt handlar det om satsningar på en miljard kronor för gröna transporter i hela landet.

En stor framgång för oss i budgetförhandlingarna är att försvaret ska få ett historiskt tillskott under de kommande åren. År 2022 tillförs fem miljarder och sedan lägger vi till ytterligare fem miljarder årligen under försvarsinriktningsperioden. Genom överenskommelsen säkrar vi en förstärkning av svensk försvarsförmåga i en orolig tid.

Mycket viktig Centerpolitik genomförs nu i budgeten, och fler stora förändringar är planerade. Centerpartiet valde i och med Januariavtalet att ta ansvar för Sverige, och i höstbudgeten som presenteras idag är det tydligt att vi också gör det i praktiken.

Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C)

Magnus Svensson, regionråd (C)