Debatt: Digitalisering ger män än mer kontroll över kvinnor i vardagen

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Tänk dig en tillvaro där varje steg du tar övervakas, där din kontakt med vänner och familj kontrolleras och din kommunikation med sjukvård och myndigheter styrs av någon annan.

Tänk dig att aldrig kunna ta en lunch med arbetskamraterna eller en fika med en vän eftersom du inte tillåts ha egna pengar eller ett socialt liv utanför din relation.

Tänk dig att vara skuldsatt för livet på grund av att någon annan tar lån och krediter i ditt namn.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer handlar i huvudsak om att minska kvinnors frihet och livsutrymme. Meningen med mäns våld, vare sig det handlar om fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt våld, är ofta att utöva kontroll – en kontroll som inte bara har effekt i realtid utan som är ständigt närvarande. Många gånger är kontrollen osynlig för utomstående och utövas på flera olika plan.

Den digitalisering som i allmänhet innebär större frihet för enskilda individer kan innebära motsatsen för många kvinnor som lever med våld i nära relationer. Genom den ökade digitaliseringen behöver inte våldsutövaren följa efter eller till exempel dyka upp på kvinnans arbetsplats för att kontrollera var hon befinner sig, eftersom han kan se var hon är via en app. Han kan också följa hennes kontakter med andra genom tillgång till konton för mejl, sms och sociala medier. Våldsutövaren behöver inte längre tvinga kvinnan att fysiskt skriva under en låneansökan eller pressa henne att följa med till banken eftersom ekonomiska ärenden lätt kan skötas via internet genom hennes e-legitimation.

Kvinnojourer vittnar om att digitaliseringen ger våldsutövande män fler möjligheter att utöva förtryck och kontroll. Kontrollen blir också svårare för omgivningen att upptäcka eftersom den sker än mer dolt och eftersom ärenden som tidigare skulle innebära att den utsatta till exempel träffade myndighetspersonal, idag kan skötas digitalt. Digitala lösningar kommer även öka inom vården, exempelvis när det gäller tidsbokning och mildare hälsobesvär som kan skötas genom egenvård. I och med att tillfällena för personliga möten blir färre, minskar också antalet tillfällen för professionella att fråga om våld, och för våldsutsatta kvinnor att berätta om utsatthet.

Digitaliseringen i sig är så klart inte problemet. Det är mäns våld mot kvinnor som behöver bekämpas. Vi i Liberala Kvinnor Gävleborg anser att det endast kan göras genom ökad medvetenhet om hur män kontrollerar och begränsar kvinnor i vardagen. I takt med digitaliseringen ser vi att kunskap om ekonomiskt våld och digitalt kontrollutövade behöver öka.

I samband med 25 november, internationella dagen mot våld mot kvinnor, efterlyser vi att strategier tas fram vid införande av digitala lösningar inom vård, omsorg och myndigheter för att undvika att kvinnors frihet och självbestämmande undermineras genom digitaliseringen. Kampen mot mäns våld mot kvinnor är ytterst en kamp för mänskliga rättigheter, och för kvinnors och barns rätt till frihet och trygghet, en kamp som Liberala Kvinnor driver varje dag.

Liberala Kvinnor Gävleborg

Helena Englund, ordförande, Liberala Kvinnor Gävleborg

Sara Skoog Waller