Debatt: Efter IVO:s kritik mot äldrevården har flera åtgärder genomförts

Under våren 2020 sköljde en pandemi över oss alla, påverkade hela samhället och hela vår tillvaro. Under pandemin har äldreomsorgen varit en av de verksamheter som stått i fronten för att kunna utföra sitt vård- och omsorgsuppdrag, trots väldigt tuffa förutsättningar. Pandemin har också synliggjort strukturella brister i hela landet och IVO, Inspektionen för vård- och omsorg, har under pandemin särskilt fokuserat på att granska och göra tillsyn i äldreomsorgen. I den fördjupade granskningen som IVO genomfört med uppemot 100 vård- och omsorgsboenden så valdes två boenden i Gävle kommun ut, varav en avdelning uppmärksammades för brister i hälso- och sjukvården.

Vid tidpunkten för IVO:s granskning var kunskapen om viruset tämligen låg och arbetet med att upprätta rutiner, riktlinjer och krav på följsamhet var i full gång. Tempot var minst sagt högt. Utöver detta fanns också en naturlig oro och ängslan hos medarbetare över att bli smittade och riskera att föra smitta vidare. Det finns dock inget försvar som rättfärdigar de brister som uppdagats och i verksamheten har man därför gjort allt man kan för att säkerställa att det aldrig ska upprepas igen.

Omvårdnadsnämnden redovisar nu de åtgärder som vidtagits.

En rad åtgärder vidtogs omedelbart efter att bristerna kommit till kännedom. Insatser för att stärka kompetens och kunskap om basala hygienrutiner, vård i livets slut, social dokumentering och avvikelsehantering. Fler utbildningar fortsätter också under 2021 med bland annat dokumentationsutbildning, utbildning i läkemedel och delegering samt införande av beslutsstöd för sjuksköterskor. Verksamheten förstärktes även med erfaren personal samt en översyn av rutiner för information till kund och anhöriga. Under 2020 arbetades också nya samverkansavtal med Region Gävleborg fram för särskilda boenden för att stärka samverkan kring varje boende och tydliggöra tillgången till exempelvis läkare. Vi i Majoriteten tar mycket allvarligt på den kritik som IVO framfört och ser positivt på de åtgärder som hittills genomförts, men vi vet att mycket mer måste göras på både kort och lång sikt.

Äldreomsorgens medarbetare behöver få bättre tillgång till kompetensutveckling, den medicinska kompetensen stärkas och arbetsvillkoren förbättras. En flerårig satsning från både staten och den politiska majoriteten i kommunen är Äldreomsorgslyftet där den första gruppen medarbetare nu påbörjat sin utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Vi har även ambitionen att bygga ut satsningar lokalt under året och skapa lösningar för att fler ska kunna utbilda sig till sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Även extra språkutbildning i svenska för medarbetare som är i behov av det är prioriterat.

IVO:s granskningar av kommuner och regioner har också tydliggjort behovet av en förbättrad samverkan eftersom kommuner och regioner står för olika delar av vården. Det är ett prioriterat område och uppdraget inom Välfärd Gävle är nu att ta fram en tydlig struktur där hälso- och sjukvårdsfrågor kan samlas i ett eget verksamhetsområde. Parallellt med detta pågår också en omfattande nationell reform mot en God och nära vård som innebär ett helt nytt sätt att arbeta inom svensk sjukvård där just samverkan mellan kommun och primärvård är i främsta fokus.

Vi har nu levt ett år med pandemin och även om situationen inom äldreomsorgen är fortsatt pressad, så är kunskapsläget mycket bättre idag. Arbetet med rutiner för att förebygga smittspridning, basala hygienrutiner, klädregler och skyddsutrustning är nu stabilt och tryggt inom alla verksamheter. Att vaccineringen nu är igång innebär också en ljusning. Uthålligt, med ökade resurser och med höga ambitioner är en stärkt äldreomsorg Majoritetens högsta prioritet.

Elisabeth Carlson Cederholm (C), ordförande, omvårdnadsnämnden Gävle kommun