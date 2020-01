Debatt – Elofsson (M): Majoriteten pudlar – ansluter sig till Moderaternas trygghetspolitik

Replik till "Majoriteten i Gävle: Vi vill införa kommunala ordningsvakter och trygghetskameror i centrala Gävle och delar av Sätra och Andersberg":

Att socialdemokraterna till slut har kommit fram till att det är rätt att införa kommunala ordningsvakter och trygghetskameror är välkommet men att det krävdes mer än ett år och tillslut tre dagar av bilbränder för dem att deklarera det gemensamt är barockt.

Jag har sedan dag ett jag tog över som kommunalråd i opposition för Moderaterna drivit frågan om ordningsvakter och trygghetskameror i centrala Gävle och de stadsdelar där den styrande majoriteten tillslut verkar inse att behovet finns. Att det tog över ett år för S, L, C och MP att inse att det behövs direkta insatser på dessa platser är förunderligt.

Fråga vilken medborgare som helst. Såg det inte ut så här för ett år sedan? Behövdes inte ordningsvakter i centrum förra året? Hade vi inte rån mot unga i centrum förra året? Behövdes inte trygghetskameror i Sätra förra året? Brann inte bilar förra året?

Tyvärr var det så. Det vet varenda Gävlebo. Ändå har alla fått vänta.

Det är välkommet att det nu finns en bred samsyn kring den linje Moderaterna drivit. Förhoppningsvis kan Gävle nu bryta negativa trender och sätta tryggheten främst - det förtjänar varenda enda en av våra medborgare.

Nu gäller det att skarpa åtgärder kompletteras med långsiktiga satsningar på skola och ytterligare förebyggande arbete. Moderaterna lade inte bara mer pengar än den styrande majoriteten i sitt förslag till budget för 2020 på trygghetsarbete utan även på skolan. Arbetet med att få unga att välja en annan bana – att bryta deras beroendeställning till kriminella – ska intensifieras. Ska det lyckas ska skolan få det stöd de behöver.

Framförallt kräver vi nu att de 52 miljoner kronor till Gävle kommun som Moderaterna samlat oppositionen kring i riksdagen går till välfärdens kärna och till att stärka tryggheten i Gävle. De pengarna ska gå till att stärka skolorna och ge dem mer resurser och verktyg för att se till att ungdomar lyckas. De pengarna ska gå till att Sektor välfärd få ytterligare resurser och kompetens till att ta hand om unga som far illa – framförallt under hedersförtryck. Gävles medborgare förtjänar att de pengarna går till att återupprätta känslan av trygghet som just nu känns långt borta för många Sätrabor.

Moderaterna kommer att göra vad vi kan för att de pengarna går till det de just är framtagna för: välfärdens kärna och medborgares trygghet. Det lovar jag.

William Elofsson, kommunalråd i opposition för Moderaterna.