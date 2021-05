Debatt: Erbjud de som arbetar med vaccinationerna en sommarmorot

Vaccinationerna går framåt i Sverige och i Gävleborg vilket är oerhört glädjande. Man kan nu också se att smittspridning minskar i de grupper som är vaccinerade och vi kommer varje dag närmare slutet på pandemin. Varje person som vaccinerar sig gör en samhällsinsats och till er vill vi rikta ett stort tack, och vi kommer själva också att vaccinera oss när det är vår tur.

Nu står vi inför de som alltid kritiska sommarmånaderna och inte heller denna sommar blir som vi är vana vid. Trycket på sjukvården sjunker just nu men vi är ännu inte framme vid målet. Den ordinarie vården ska upprätthållas och medarbetarna ska ha sin välförtjänta semester samtidigt som hälso- och sjukvården även ska hantera vaccinationerna i sommar. Från Region Gävleborgs sida trodde man att vaccinationerna skulle vara klara till sommaren, så är nu inte fallet. Istället kommer vi få extra hög andel doser i juni och vaccinationerna kommer pågå för fullt hela sommaren.

Medarbetarna som jobbar med vaccinationerna gör ett fantastiskt arbete, utan er vore det inte möjligt att genomföra den stora massvaccination som nu pågår av Gävleborgs befolkning. Vi moderater kräver nu att ni som arbetar med vaccinationerna och på något sätt påverkas av det under semesterperioden ska erbjudas ekonomisk uppmuntran i form av en sommarmorot. Sommarmoroten rör de som att jobbar extra eller hoppar in under sin semester för att arbeta med vaccinationerna.

Sommarmorötter har länge använts inom vården i Region Gävleborg under den kritiska sommarperioden. Vi anser att det inte är mer än rätt att även medarbetarna inom vaccinationen erbjuds detta.

De allra flesta inom vården är trötta efter att ha jobbat under dessa förhållanden i över ett år. Det är av yttersta vikt att säkerställa bemanningen under sommarmånaderna så att vaccinationerna pågår i full kapacitet. Det är också viktigt att Region Gävleborg är flexibla och erbjuder Gävleborgarna olika sätt att boka och genomföra sin vaccination så att så många som möjligt väljer att vaccinera sig även under semestern.

Patrik Stenvard (M), regionråd i opposition

Alexander Hägg (M), regionråd i opposition