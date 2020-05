Debatt: Förpassa utredningen om LAS dit den hör hemma, i papperskorgen

Det är sällan mitt topplock fullkomligt havererar. Maken till tondöva människor får man leta efter. Att mitt i en pandemi och världskris lägga fram en utredning som helt ställer den svenska modellen på ända är inget annat än rena vansinnet.

Under de senaste månaderna har vi i fackföreningsrörelsen i samklang med den S-ledda regeringen levererat precis det som den svenska modellen handlar om. Vi har ställt om och tecknat tusentals korttidsavtal i syfte att rädda jobb och svenska företag. Det görs i god anda och arbetarna bibehåller en hyfsat stor del av inkomsten och kan därmed fortsätta att handla och hålla hjulen igång och företagen slipper lägga ned.

Att i det läget lägga fram en utredning som direkt slår mot facket och över en miljon arbetare är vansinnigt!

Naturligtvis är jag medveten om det parlamentariska läget i riksdagen. Jag vet också att LAS-utredningen var ett krav från C och L för att vi skulle slippa en blå-brun regering. Men att C och L, trots oro och läget i landet, nu driver på för detta är häpnadsväckande. Som jag ser det blir det en omöjlighet för arbetsmarknadens parter att finna en lösning efter att denna skitutredning släppts, som dessutom går tvärtemot Januariavtalets skrivning om orubbad maktbalans mellan arbetsmarknadens parter. Alla som någon gång förhandlat vet att det är lönlöst att göra det under ”galgen”.

Vad vi behöver är att låta parterna diskutera branschvis för att komma fram till de bästa lösningarna för just den sektorn eller avtalsområdet. Det är så den svenska modellen fungerar!

Nu kommer svenska folket att se vilken majoritet de röstat fram i riksdagen. Detta är inte Socialdemokraternas påfund. Som sagt, om de inte förhandlat om Januariavtalet med C och L så, skulle vi fått en blå-brun regering som ändå klubbat genom försämringarna i LAS.

Det som behövs är inte sämre trygghet för arbetare, tvärtom. Det har väl pandemin visat?! A-kassan fick en snabbfix eftersom så få var berättigade till den försäkringen efter Alliansens nyliberala experiment. Det finns också de som menar att det är alla konstiga anställningsformer, bland annat visstidsanställningar och timvikariat som gjort att pandemin spridits fortare än nödvändigt inom äldreomsorgen.

Istället för att prata om att försämra anställningstryggheten behöver vi diskutera hur vi får säkrare anställningsformer. Lösningen kan aldrig vara att det ska bli lättare för arbetsgivarna att sparka människor!

Kom igen nu C och L! Krångla er ur den ideologiska vinkelvolten ni fastnat i och lägg ner ambitionen om att bli ihågkomna som de partier som förstörde den svenska modellen!

Kim Söderström, ordförande Byggnads GävleDala